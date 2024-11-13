'Для России закон не писан': Жданов назвал два варианта завершения войны

Главной целью России является политическое поглощение Украины, и агрессор не откажется от этой цели, заявил Олег Жданов

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У Украины есть два варианта развития ситуации / Коллаж: Главред, фото: Главред, 58 отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского

Ключевые тезисы:

Главной целью России является политическое поглощение Украины

Украина имеет два варианта развития ситуации - либо уступить, либо разгромить российскую армию на ее территории видео дня

Украине не предоставляют достаточно вооружения для разгрома РФ, что может привести к затяжной войне или ее замораживанию

Главной целью России является политическое поглощение Украины, от которого агрессор никогда не откажется. У Украины есть два варианта развития ситуации: либо уступить, либо разгромить российскую армию на ее территории. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По его словам, несмотря на обещания и международные гарантии, Россия не соблюдает никаких обязательств. Жданов отметил, что об этом свидетельствует опыт с Минскими соглашениями.

"После Минских соглашений, подписанных 5 сентября 2024 года, Россия продержалась ровно две недели. Да и то благодаря тому, что были созданы центры координации и контроля и начался сбор техники на верифицированных площадках. Но не прошло и двух недель, как российская техника начала устраивать "карусели": днем она была на площадке, а ночью - на позициях, откуда била по нашим войскам", - вспомнил эксперт.

Жданов также подчеркнул, что даже такие гаранты, как Меркель и Олланд, не смогли обеспечить выполнение соглашений со стороны России.

"Для России закон не писан. Тогда о чем сейчас идет речь? Россия никогда не откажется от политического поглощения Украины, это цель ее войны. И есть только два варианта, как сломать эту цель: либо сдаться, либо устроить российской армии разгром на территории Украины", - отметил он.

Однако, как отметил Жданов, Украине не дают возможности разгромить армию РФ, не предоставляя вооружения. Это, по мнению эксперта, может привести к длительной войне на истощение или к замораживанию конфликта.

"Однако на сегодня нет механизма, как заморозить конфликт", - добавил полковник.

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Напомним, недавно премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ближайшее время ожидаются важные декларации относительно прекращения огня в Украине, определения границы, на которой оно будет действовать, и гарантий безопасности для страны. По его словам, план новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине сейчас находится на стадии подготовки.

Как сообщал Главред, 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский выступил против любых уступок Путину, к которым призывают некоторые европейские лидеры и призвал к усилению военной поддержки, подчеркивая, что Украина нуждается в оружии, а не в переговорах. Президент подчеркнул, что мир возможен только благодаря силе и единству Европы, а не через уступки агрессору.

Кроме этого, Михаил Подоляк заявил, что в Украине нет предпосылок для проведения выборов из-за интенсивной войны и отсутствия реальных намерений России к переговорам. Он подчеркнул, что публикации западных СМИ часто базируются на анонимных источниках и не имеют логического обоснования.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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