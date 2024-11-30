Армия РФ пытается окружить важный город: потери врага зашкаливают - Коваленко

На Кураховском направлении у врага наибольшие потери среди всех адских участков фронта.

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Враг кроме живой силы теряет много техники / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин с DeepState

Что сказал Коваленко:

Враг прорывается к Курахово

Эпицентром боевых действий стал центр города

Потери на Кураховском направлении у РФ самые большие

Армия страны-агрессора России продолжает наступать на Кураховском направлении, что в Донецкой области. Ситуация там самая сложная по всему фронту. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, на Кураховском направлении действуют подразделения группы вражеских войск "Центр" и пытаются полностью окружить и захватить Курахово. Оккупанты давят на украинских защитников сразу с двух сторон.

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"С севера - через Кураховское водохранилище, с юга - через реку Сухие Ялы. То есть (оккупанты - Главред) действуют по флангам - северному и южному", - пояснил Коваленко.

Курахово / Инфографика: Главред

В самом Курахово вражеские войска пытаются прорваться и закрепиться в центре города, однако пока ВСУ не дают им это сделать. Зато противник продолжает контролировать восточную часть Курахово.

"У Кураховского выступления - первый показатель по количеству потерь российских оккупационных войск. Там самый высокий показатель потерь человеческого ресурса и техники", - добавил военный обозреватель.

Наступление РФ на Кураховском направлении - последние новости

Напомним, военный эксперт Селезнев предупреждал, что армия страны-агрессора России не покидает попыток прорваться к Курахово в Донецкой области уже в течение нескольких недель, но теперь враг нацелен еще и перерезать важную логистическую артерию ВСУ.

Ранее Иван Ступак сообщал, что российские войска могут полностью окружить город Курахово в Донецкой области. Украинские военные смогут удержаться в городе лишь несколько недель, после чего могут быть вынуждены отступить

Но впоследствии, как писал Главред, со стороны Кураховского водохранилища, что на севере, и Сухих Ялов на юге армия страны-агрессора России замедлилась в своем продвижении.

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Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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