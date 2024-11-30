Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Армия РФ пытается окружить важный город: потери врага зашкаливают - Коваленко

Анна Косик
30 ноября 2024, 18:14
104
На Кураховском направлении у врага наибольшие потери среди всех адских участков фронта.
Карта Курахово, ВГУ
Враг кроме живой силы теряет много техники / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин с DeepState

Что сказал Коваленко:

  • Враг прорывается к Курахово
  • Эпицентром боевых действий стал центр города
  • Потери на Кураховском направлении у РФ самые большие

Армия страны-агрессора России продолжает наступать на Кураховском направлении, что в Донецкой области. Ситуация там самая сложная по всему фронту. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, на Кураховском направлении действуют подразделения группы вражеских войск "Центр" и пытаются полностью окружить и захватить Курахово. Оккупанты давят на украинских защитников сразу с двух сторон.

видео дня

"С севера - через Кураховское водохранилище, с юга - через реку Сухие Ялы. То есть (оккупанты - Главред) действуют по флангам - северному и южному", - пояснил Коваленко.

Курахове, Курахово Инфографика
Курахово / Инфографика: Главред

В самом Курахово вражеские войска пытаются прорваться и закрепиться в центре города, однако пока ВСУ не дают им это сделать. Зато противник продолжает контролировать восточную часть Курахово.

"У Кураховского выступления - первый показатель по количеству потерь российских оккупационных войск. Там самый высокий показатель потерь человеческого ресурса и техники", - добавил военный обозреватель.

Наступление РФ на Кураховском направлении - последние новости

Напомним, военный эксперт Селезнев предупреждал, что армия страны-агрессора России не покидает попыток прорваться к Курахово в Донецкой области уже в течение нескольких недель, но теперь враг нацелен еще и перерезать важную логистическую артерию ВСУ.

Ранее Иван Ступак сообщал, что российские войска могут полностью окружить город Курахово в Донецкой области. Украинские военные смогут удержаться в городе лишь несколько недель, после чего могут быть вынуждены отступить

Но впоследствии, как писал Главред, со стороны Кураховского водохранилища, что на севере, и Сухих Ялов на юге армия страны-агрессора России замедлилась в своем продвижении.

Читайте также о фронте:

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ Курахово российские войска Фронт
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Света будет намного больше: графики отключений электроэнергии на 1 декабря

Света будет намного больше: графики отключений электроэнергии на 1 декабря

18:30Украина
Ракеты Taurus и переговоры о мире в Украине: Шольц сделал неожиданное заявление

Ракеты Taurus и переговоры о мире в Украине: Шольц сделал неожиданное заявление

17:16Мир
"F-16 мало, но они много сделали": Зеленский сказал, сколько ракет уничтожили самолеты

"F-16 мало, но они много сделали": Зеленский сказал, сколько ракет уничтожили самолеты

16:37Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Всегда выбирает себя": Оля Цибульская заговорила о проблемах в браке

"Всегда выбирает себя": Оля Цибульская заговорила о проблемах в браке

Фанаты разочарованы: Кейт Миддлтон появится в этом году без самого главного

Фанаты разочарованы: Кейт Миддлтон появится в этом году без самого главного

Популярный миф о первенстве: на каком месте по сложности украинский язык

Популярный миф о первенстве: на каком месте по сложности украинский язык

Поддержка Зеленского резко упала: в СМИ раскрыли, кто подорвал рейтинг президента

Поддержка Зеленского резко упала: в СМИ раскрыли, кто подорвал рейтинг президента

Что первым видите на картинке: тест, который раскроет истинную натуру человека

Что первым видите на картинке: тест, который раскроет истинную натуру человека

Последние новости

18:41

Ядерный удар по столицам РФ, Китая и КНДР: Newsweek показал возможные последствия

18:30

Света будет намного больше: графики отключений электроэнергии на 1 декабря

18:14

Армия РФ пытается окружить важный город: потери врага зашкаливают - Коваленко

17:54

Снижение мобилизационного возраста: Тимочко раскрыл, кто может попасть в список

17:46

"Атлас" двое суток в огне: эксперт назвал последствия удара по важной нефтебазе РФ

Мороз -20 и сильные метели: какой будет погода на Новый год в УкраинеМороз -20 и сильные метели: какой будет погода на Новый год в Украине
17:20

"Переломный момент": КНДР предоставила РФ больше помощи, чем ЕС для Украины - Боррель

17:16

Ракеты Taurus и переговоры о мире в Украине: Шольц сделал неожиданное заявление

16:37

"F-16 мало, но они много сделали": Зеленский сказал, сколько ракет уничтожили самолеты

16:20

Трамп вероятнее всего начал контактировать с Кремлем на разных уровнях - Рыбачук

Реклама
16:18

В Украине расширили перечень профессий для бронирования: кто попал в список

16:02

Частичное открытие неба над Украиной: Шмыгаль раскрыл, когда заработают аэропорты

16:00

Какой будет погода в Украине в декабре 2024 года: синоптик поделилась прогнозом

15:28

Били по самому ценному: какие "жирные цели" армии РФ уничтожили ВСУ в ноябре

14:53

Завершение войны в следующем году: Зеленский раскрыл главное условие

14:37

Гороскоп на декабрь 2024: один знак зодиака получит деньги, подарок или призВидео

14:36

Ядерный удар в ответ: Москва рассматривает новый опасный план - Sky News

14:18

Сергей Лазарев публично унизил Киркорова во время шоу

13:56

Открытая поддержка войны России против Украины: Ким Чен Ын вышел с заявлением - AP

13:29

Поддержка Зеленского резко упала: в СМИ раскрыли, кто подорвал рейтинг президента

13:22

Надо найти краба за 5 секунд: загадка, которую почти нереально разгадать

Реклама
13:20

США ударили санкциями по РФ: окончание войны в Украине может ускориться - Newsweek

12:47

Гороскоп на декабрь 2024 для Овнов: риск травм, подарок и возвращение бывшихВидео

12:22

Трамп пытается помочь достичь не только мира: политолог раскрыл планы США

12:10

Оккупанты приблизили ЗАЭС к катастрофе: в Минэнерго рассказали, что произошло

11:56

Выбрал жить и не скучает ни по чему российскому: ведущий "в хлам" разнес РФ

11:38

ГУР поразило еще три РЛС оккупантов в Крыму: подробности

11:25

Какая ситуация на Курщине: аналитики раскрыли, что на самом деле там происходит

11:00

Гороскоп на декабрь 2024 для Тельцов: чем удивит последний месяц 2024 годаВидео

10:57

В Бердянске прогремели взрывы: оккупанты объявили об отключении света

10:41

В сети обсуждают изменившуюся до неузнаваемости Линдси Лохан

10:17

Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на маршрутку в Херсоне: все детали

10:10

Членство в НАТО может остановить горячую фазу войны: Зеленский выдал заявление о вступлении

09:24

Карта Deep State онлайн за 30 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

09:00

Экономика позволит России воевать ещё полгода: Новак – о том, как Орешник толкает рубль ко дну

08:56

Гороскоп на декабрь 2024 для Близнецов: важная новость, подарок и большое счастьеВидео

08:53

Армия РФ оккупировала еще 3 населенных пункта в Донецкой области - DeepState

08:10

Война нервов, ядерный удар и конвенциональная война: анализ того, что сейчас происходитмнение

07:58

"Я очень просил их": партнеры дали лишь четверть того, что просила Украина - Зеленский

06:10

Потери оккупантов рекордные: появились новые данныемнение

05:56

Гороскоп на завтра 1 декабря: Тельцам - счастливый день, Рыбам - удача в карьере

Реклама
05:00

Какой сегодня праздник 30 ноября 2024 года: что нельзя делать в этот день

04:30

В Украине появится свой "биткоин": вскоре начнется тестирование е-гривны

04:00

Ошибка многих водителей: почему зимой не стоит поднимать дворники в автомобиле

03:30

Какого человека называют "клепаним на язик": мало кто сможет догадатьсяВидео

03:00

"Били, дай боже": у Лукашенко нашли концлагерь с пыточной для украинцев – СМИВидео

02:37

Популярный миф о первенстве: на каком месте по сложности украинский язык

02:00

Что первым видите на картинке: тест, который раскроет истинную натуру человека

00:57

Протесты в Грузии вспыхнули с новой силой: полиция применяет силу

00:52

В чем нужно быть одетым на крещение ребенка: что необходимо знать

00:33

Командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый: что о нем думают сами же военные

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять