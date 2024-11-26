Захватить любой ценой: россияне рвутся к окрестностям Курахово, - спикер ВСУ

Силы обороны Украины наносят российским захватчикам серьезные потери в живой силе и технике.

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ВСУ отражают атаки оккупантов / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", Генштаб ВСУ

Ключевые тезисы:

Российские оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ

На Кураховском направлении украинские защитники успешно отражают вражеские штурмы

В городе до сих пор остаются гражданские люди

Армия страны-агрессора РФ не отказывается от своих захватнических целей и пытается взять под огневой контроль Курахово Донецкой области и логистические пути, ведущие к нему. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

По его словам, враг в последнее время рвется к окрестностям города Курахово и пытается прорвать оборону украинских защитников.

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Он добавляет, что противник на Кураховском направлении активно использует артиллерию и управляемые авиационные бомбы, однако Силы обороны Украины успешно отражают вражеские наступления, нанося российским захватчикам серьезные потери в живой силе и технике.

"Курахово находится под контролем Вооруженных сил Украины. За минувшие сутки на том направлении было уничтожено более 350 оккупантов убитыми и ранеными, также - два танка, три мотоцикла, миномет, несколько автомобилей. И повреждены еще несколько автомобилей и вражеский мотоцикл", - сообщил спикер.

В то же время он отметил, что в городе остается около 625 человек, которые отказались от принудительной эвакуации.

Что известно о городе Курахово / Инфографика: Главред

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Как писал Главред со ссылкой на главного редактора "Суспільне. Донбасс" Андрея Крамченкова, россияне сейчас пытаются окружить Покровск с двух сторон - с южного фланга вдоль реки и с восточного фланга в направлении Мирнограда, пытаясь продвигаться. Это направление является для них приоритетным. Кроме того, значительное внимание враг уделяет Кураховскому направлению, где бои уже фактически продолжаются в самом городе или его окрестностях.

Аналитики проекта DeepState сообщали, что Силы обороны Украины выбили врага из города Купянск в Харьковской области. Кроме того, аналитики заявили о продвижении российской оккупационной армии возле Новомлинска Харьковской области, Далекого, Константинопольского, а также в Раздольном, Петровке и Курахово Донецкой области.

Недавно спикер Генштаба ВСУ (2014-2017) Владислав Селезнев рассказывал, что на Запорожском направлении враг собрал 90-тысячную группировку "Днепр", которая имеет бесперебойную логистику, в том числе по железной дороге вдоль северного побережья Азовского моря.

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Кто такой Назар Волошин? Назар Волошин - спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", созданной во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году и отвечающей за восточный участок линии боевого соприкосновения. Ранее работал в Организации Объединенных Наций.

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