'Бермудский треугольник' на фронте: где РФ терпит постоянные поражения - Жданов

Враг давит одновременно по нескольким направлениям.

https://glavred.info/ukraine/bermudskiy-treugolnik-na-fronte-gde-rf-terpit-postoyannye-porazheniya-zhdanov-10617590.html Ссылка скопирована

В Макаровке оккупанты терпят постоянные поражения / Кодаж: Главред, фото: Главред, 58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського

Анализ Жданова:

На Времивском направлении агрессор давит со всех сторон

В районе Макаровки ВСУ стабилизируют линию фронта

Все оккупанты, которые заезжали в Работино, больше оттуда не выезжали

Ситуация для ВСУ остается сложной и продолжает усложняться на Времивском направлении, в частности в районе Великой Новоселки. Оккупант с РФ усилил наступательные действия на этот населенный пункт, применяя механизированные штурмы с использованием бронетехники и большого количества пехоты.

Однако позитивый момент заключается в том, что в Макаровке, расположенной в 17 км от Большой Новоселки, ситуация для ВСУ складывается совсем иначе. Здесь российские силы терпят постоянные поражения. Практически все их атаки наталкиваются на эффективную оборону украинских военных, нанося врагу значительные потери.

видео дня

Об этом рассказал полковник запаса ВСУ Олег Жданов в своем видеоблоге на YouTube.

"Можно сказать, что в районе Макаровки мы не просто остановили наступление, а даже начали проводить мероприятия по стабилизации линии фронта в районе этого населенного пункта", – отметил военный эксперт.

Как отмечает Жданов, российские войска на этом участке фронта пытаются использовать скорые транспортные средства, такие как мотоциклы, баги и легковые автомобили. Они стараются быстро зайти в населенный пункт, закрепиться в выгодных позициях и ждать подкрепления для дальнейшего наращивания сил.

"Но наши войска эффективно расправляются с ними. В этом плане Макаровка чем-то напоминает Работино, – сказал полковник. – Все россияне, которые заезжали в Работино, больше оттуда не выезжали. Так же и здесь: оккупанты, залетающие на баггах или мотоциклах в Макаровку на Времевском оперативном направлении, остаются там навсегда", - заявил Жданов.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщает Главред с ссылкой на Институт изучения войны (ISW), Путин взялся за опасный город. Аналитики рассказали, где РФ пытается перерезать снабжение ВСУ.

В Курской области морпехи ВСУ отразили атаку россиян. Агрессоры предприняли попытку атаковать украинские позиции на двух бронемашинах, однако штурмовиков РФ "покрошили".

Более того, армия РФ пытается окружить Покровск с двух направлений. Около двух третей всех штурмов, происходящих сейчас на фронте, приходятся на Донецкую область.

Другие важные новости:

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред