Армия РФ пытается окружить Покровск с двух направлений: что на самом деле происходит

Оккупанты отказались от тактики массированных штурмов, однако задействуют новую тактику боя.

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Что происходит под Покровском / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap

Главные тезисы Крамченкова:

РФ стягивает резервы под Покровск для наступления

Оккупанты прорываются в Курахово

Армия РФ накапливает силы вокруг Часового Яра

Главный редактор "Суспільне. Донбасс" Андрей Крамченков отметил, что около двух третей всех штурмов, которые сейчас происходят на фронте, сосредоточены в Донецкой области.

"Вся Украина бьется в Донецкой области, здесь привлечены бригады из абсолютно всех регионов. Около двух третей всех штурмов, происходящих сейчас на фронте, приходятся на Донецкую область. Самое активное направление - Покровское", - отметил Крамченков в эфире телеканала Еспресо". видео дня

По словам Крамченкова, россияне сейчас пытаются окружить Покровск с двух сторон - с южного фланга вдоль реки и с восточного фланга в направлении Мирнограда, пытаясь продвигаться. Это направление является для них приоритетным. Кроме того, значительное внимание враг уделяет Кураховскому направлению, где бои уже фактически продолжаются в самом городе или его окрестностях.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Главный редактор "Суспільне. Донбасс" также добавил, что россияне продолжают накапливать силы вокруг Часового Яра. Они до сих пор не могут уверенно пересечь канал Северский Донец - Донбасс. Во-первых, это водная преграда, а во-вторых, вокруг канала расположено открытое пространство, которое затрудняет их продвижение.

"Поэтому они сейчас отказались от тактики массированных штурмов. Они используют тактику малых пехотных групп и пытаются обойти Часов Яр с флангов. Продвигаются по дороге в направлении села Ступочки. Возможно, это направление тоже станет приоритетным", - подчеркнул Крамченков.

Война в Украине - ситуация на Покровском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, что военный с позывным "Гусь" назвал проблему армии РФ на Покровском направлении. Оккупанты используют пехоту вместо бронетехники. Пехотные подразделения сейчас осуществляют атаки без привлечения бронетехники из-за активного применения ВСУ беспилотников.

В ISW сообщили, что из-за Покровска РФ изменила план наступления на Донбассе. Аналитики раскрыли, что сейчас российское военное командование пытается охватить Покровск с юго-запада через Селидово и выровнять линию фронта к западу от Курахово и к северу от Угледара.

Майор ВСУ Максим Жорин назвал прогноз в случае потери Покровска: "Если россияне получат контроль над Покровском, то они будут иметь еще больше возможностей для продвижения дальше. Более того - открывается несколько сценариев.

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