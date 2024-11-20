ВСУ "зажали в клещи": под угрозой ключевая магистраль возле Курахово - Селезнев

Интенсивные бои продолжаются и в районе Торецка, Часового Яра и Купянска.

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Возможностей для стабилизации ситуации в ВСУ нет / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр ДШВ ВСУ, скрин с DeepState

Что сказал Селезнев:

ВСУ оказались в полуокружении в Курахово

Враг хочет перерезать трассу "Запорожье - Донецк"

Украинские силы держат маневренную оборону

Армия страны-агрессора России не покидает попыток прорваться к Курахово в Донецкой области. Однако теперь враг нацелен еще и перерезать важную логистическую артерию ВСУ.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, оккупанты прорываются к магистрали в районе Константинополя.

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"Сложность обусловлена тем, что противник ведет бои в городской застройке Курахово. Он фактически сформировал северные клещи, полуокружение нашего гарнизона в районе этого населенного пункта и всячески поддавливает наши подразделения южнее в районе реки Сухие Ялы. Он пытается перерезать ключевую логистическую магистраль, которая обеспечивает всем необходимым наших защитников в районе Курахово", - сказал он.

Курахово / Инфографика: Главред

Эксперт убежден, что сейчас уже понятно, каким будет результат битвы за Курахово. ВСУ продолжают арьергардные бои, но время и территории для стабилизации линии фронта уже потеряно, поэтому в приоритете будет сохранение жизней защитников.

Селезнев также отметил, что Курахово - не единственный участок украинского фронта, где продолжаются тяжелые бои. Купянский, Торецкий районы, а также Часов Яр украинские силы продолжают удерживать в сложных условиях.

Ситуация на Кураховском направлении - последние новости

Напомним, военный эксперт Денис Попович предупреждал о сложной ситуации на данном участке фронта. По его словам, здесь может образоваться два кольца окружения: одно малое, второе большое. Большое - это весь район, включая Курахово. И второе малое окружение вблизи Успеновки.

Ранее Главред писал, что вариантов удерживать кураховский гарнизон у нас практически нет. Если ставить вопрос, что важнее - жизнь воинов или территория - надо делать ставку на жизнь.

Несмотря на сложную ситуацию накануне стало известно, что ВСУ успешно отбили масштабную атаку российских войск на Кураховском направлении. Оккупанты использовали бронетехнику для прикрытия наступления пехоты, которая имела целью захватить украинские позиции, однако у врага ничего не получилось.

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Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

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