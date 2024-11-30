Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россияне "сунут со всех сторон": в DeepState раскрыли ситуацию вблизи Курахово

Руслана Заклинская
30 ноября 2024, 20:59обновлено 30 ноября, 21:42
286
К югу от города идут ожесточенные бои за "карман" на отрезке Елизаветовка-Романовка-Ганновка-Успеновка, рассказали аналитики.
Россияне 'сунут со всех сторон': в DeepState раскрыли ситуацию вблизи Курахово
Россияне продвигаются в Курахово / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад"

Главное:

  • Оккупанты продвигаются в городе Курахово и пытаются прорваться к селу Старые Терны
  • Берестки, вероятно, перешли под контроль врага, продолжаются тяжелые бои за Сонцовку
  • В Курахово оккупанты продвигаются к центру города

Российские оккупанты продвигаются в городе Курахово. Также войска РФ пытаются прорваться к селу Старые Терны, чтобы перекрыть логистику украинским защитникам. Об этом сообщил мониторинговый проект DeepState.

По данным аналитиков, отдельные российские солдаты начали появляться на подступах к Старым Тернам, двигаясь вдоль северного берега Кураховского водохранилища.

видео дня

"Соответственно, можно сказать, что Берестки полностью перешли под контроль врага. Очень жаль, что в данном районе продолжается подача ложных сведений "на верх" по удержанию позиций. Продолжаются тяжелые бои за Сонцевку, где есть постоянные прорывы (россиян - Главред), но все в одну сторону, с помощью эффективной работы СОУ в селе", - отметили в DeepState.

Кроме этого, аналитики отметили, что у врага есть "значительные продвижения" в Курахово. Российские войска наступают с востока на запад и продвигаются к центру города, в частности на улице Победы и проспекте Прокофьева, где расположены многоэтажки.

"Пехота понемногу просачивается в кварталы города, распространяя контроль, но впереди (россиян - Главред) ждет тяжелый участок в виде промзоны, которую они начали сравнивать с землей. Прорыв со стороны Старых Тернов очень усложнит удержание промзоны, ведь противник сможет подобраться с двух сторон, перекрыв полностью логистику", - добавили аналитики.

К югу от Курахово продолжаются ожесточенные бои за так называемый "карман". Российская пехота и техника "надвигается со всех сторон" на отрезке Елизаветовка-Романовка-Ганновка-Успеновка. Оккупанты наращивают усилия со стороны Трудового на Успеновку, пытаясь остановить движение украинских войск и закрыть "карман". Аналитики также отметили, что не утихают попытки штурма из Дальнего.

"Не оставляет (враг - Главред) возможностей улучшить тактическое положение на южном фасе Курахово по отрезку Ясная Поляна-Максимовка, двигаясь в сторону трассы Н15", - рассказали в DeepState.

Курахове, Курахово Инфографика
Курахово / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, российские войска оккупировали три населенных пункта в Донецкой области - Желтое, Пустынку и Раздольное. По данным DeepState, захватчики также продвинулись в районах Ильинки, Новодонецкого, Трудового, Пушкино и Курахово.

Также россияне продолжали контратаки на украинский плацдарм в Курской области 28-29 ноября, но успехов не достигли, сообщает ISW. Украинская бригада отбила атаку усиленного российского взвода, уничтожив пять из шести бронетехники дистанционным минированием.

Как сообщал Главред, оккупанты активизировали наступление на Кураховском направлении в Донецкой области, пытаясь окружить и захватить Курахово. Войска РФ атакуют с севера через Кураховское водохранилище и с юга через реку Сухие Ялы.

Читайте также:

Что такое DeepState?

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Курахово война России и Украины
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Готовимся к работе в декабре": Зеленский заинтриговал решениями ради безопасности

"Готовимся к работе в декабре": Зеленский заинтриговал решениями ради безопасности

22:10Украина
РФ атаковала Днепропетровщину: горит гражданская инфраструктура, есть погибшие

РФ атаковала Днепропетровщину: горит гражданская инфраструктура, есть погибшие

20:04Украина
Авиация РФ не помогла: армия Асада отступает из Алеппо под давлением повстанцев - СМИ

Авиация РФ не помогла: армия Асада отступает из Алеппо под давлением повстанцев - СМИ

19:47Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Популярный миф о первенстве: на каком месте по сложности украинский язык

Популярный миф о первенстве: на каком месте по сложности украинский язык

Поддержка Зеленского резко упала: в СМИ раскрыли, кто подорвал рейтинг президента

Поддержка Зеленского резко упала: в СМИ раскрыли, кто подорвал рейтинг президента

Что первым видите на картинке: тест, который раскроет истинную натуру человека

Что первым видите на картинке: тест, который раскроет истинную натуру человека

Гороскоп на декабрь 2024 для Близнецов: важная новость, подарок и большое счастье

Гороскоп на декабрь 2024 для Близнецов: важная новость, подарок и большое счастье

Гороскоп на декабрь 2024 для Овнов: риск травм, подарок и возвращение бывших

Гороскоп на декабрь 2024 для Овнов: риск травм, подарок и возвращение бывших

Последние новости

22:12

За неделю до свадьбы: в семье путиниста Охлобыстина случилась потеря

22:10

"Готовимся к работе в декабре": Зеленский заинтриговал решениями ради безопасности

21:54

Внук-беглец Ротару впервые за долгое время появился в сети

20:59

Россияне "сунут со всех сторон": в DeepState раскрыли ситуацию вблизи Курахово

20:04

РФ атаковала Днепропетровщину: горит гражданская инфраструктура, есть погибшие

Мороз -20 и сильные метели: какой будет погода на Новый год в УкраинеМороз -20 и сильные метели: какой будет погода на Новый год в Украине
19:47

Авиация РФ не помогла: армия Асада отступает из Алеппо под давлением повстанцев - СМИ

19:41

"Это сигналы для Трампа": экс-министр прокомментировал громкое заявление Зеленского

19:34

Движение транспорта будет затруднено: в Украине объявили штормовое предупреждение

18:41

Ядерный удар по столицам РФ, Китая и КНДР: Newsweek показал возможные последствия

Реклама
18:30

Света будет намного больше: графики отключений электроэнергии на 1 декабря

18:14

Армия РФ пытается окружить важный город: потери врага зашкаливают - Коваленко

17:54

Снижение мобилизационного возраста: Тимочко раскрыл, кто может попасть в список

17:46

"Атлас" двое суток в огне: эксперт назвал последствия удара по важной нефтебазе РФ

17:20

"Переломный момент": КНДР предоставила РФ больше помощи, чем ЕС для Украины - Боррель

17:16

Ракеты Taurus и переговоры о мире в Украине: Шольц сделал неожиданное заявление

16:37

"F-16 мало, но они много сделали": Зеленский сказал, сколько ракет уничтожили самолеты

16:20

Трамп вероятнее всего начал контактировать с Кремлем на разных уровнях - Рыбачук

16:18

В Украине расширили перечень профессий для бронирования: кто попал в список

16:02

Частичное открытие неба над Украиной: Шмыгаль раскрыл, когда заработают аэропорты

16:00

Какой будет погода в Украине в декабре 2024 года: синоптик поделилась прогнозом

Реклама
15:28

Били по самому ценному: какие "жирные цели" армии РФ уничтожили ВСУ в ноябре

14:53

Завершение войны в следующем году: Зеленский раскрыл главное условие

14:37

Гороскоп на декабрь 2024: один знак зодиака получит деньги, подарок или призВидео

14:36

Ядерный удар в ответ: Москва рассматривает новый опасный план - Sky News

14:18

Сергей Лазарев публично унизил Киркорова во время шоу

13:56

Открытая поддержка войны России против Украины: Ким Чен Ын вышел с заявлением - AP

13:29

Поддержка Зеленского резко упала: в СМИ раскрыли, кто подорвал рейтинг президента

13:22

Надо найти краба за 5 секунд: загадка, которую почти нереально разгадать

13:20

США ударили санкциями по РФ: окончание войны в Украине может ускориться - Newsweek

12:47

Гороскоп на декабрь 2024 для Овнов: риск травм, подарок и возвращение бывшихВидео

12:22

Трамп пытается помочь достичь не только мира: политолог раскрыл планы США

12:10

Оккупанты приблизили ЗАЭС к катастрофе: в Минэнерго рассказали, что произошло

11:56

Выбрал жить и не скучает ни по чему российскому: ведущий "в хлам" разнес РФ

11:38

ГУР поразило еще три РЛС оккупантов в Крыму: подробности

11:25

Какая ситуация на Курщине: аналитики раскрыли, что на самом деле там происходит

11:00

Гороскоп на декабрь 2024 для Тельцов: чем удивит последний месяц 2024 годаВидео

10:57

В Бердянске прогремели взрывы: оккупанты объявили об отключении света

10:41

В сети обсуждают изменившуюся до неузнаваемости Линдси Лохан

10:17

Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на маршрутку в Херсоне: все детали

10:10

Членство в НАТО может остановить горячую фазу войны: Зеленский выдал заявление о вступлении

Реклама
09:24

Карта Deep State онлайн за 30 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

09:00

Экономика позволит России воевать ещё полгода: Новак – о том, как Орешник толкает рубль ко дну

08:56

Гороскоп на декабрь 2024 для Близнецов: важная новость, подарок и большое счастьеВидео

08:53

Армия РФ оккупировала еще 3 населенных пункта в Донецкой области - DeepState

08:10

Война нервов, ядерный удар и конвенциональная война: анализ того, что сейчас происходитмнение

07:58

"Я очень просил их": партнеры дали лишь четверть того, что просила Украина - Зеленский

06:10

Потери оккупантов рекордные: появились новые данныемнение

05:56

Гороскоп на завтра 1 декабря: Тельцам - счастливый день, Рыбам - удача в карьере

05:00

Какой сегодня праздник 30 ноября 2024 года: что нельзя делать в этот день

04:30

В Украине появится свой "биткоин": вскоре начнется тестирование е-гривны

Новый год 2025
В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять