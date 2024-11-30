Россияне 'сунут со всех сторон': в DeepState раскрыли ситуацию вблизи Курахово

К югу от города идут ожесточенные бои за "карман" на отрезке Елизаветовка-Романовка-Ганновка-Успеновка, рассказали аналитики.

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Россияне продвигаются в Курахово / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад"

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Оккупанты продвигаются в городе Курахово и пытаются прорваться к селу Старые Терны

Берестки, вероятно, перешли под контроль врага, продолжаются тяжелые бои за Сонцовку

В Курахово оккупанты продвигаются к центру города

Российские оккупанты продвигаются в городе Курахово. Также войска РФ пытаются прорваться к селу Старые Терны, чтобы перекрыть логистику украинским защитникам. Об этом сообщил мониторинговый проект DeepState.

По данным аналитиков, отдельные российские солдаты начали появляться на подступах к Старым Тернам, двигаясь вдоль северного берега Кураховского водохранилища.

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"Соответственно, можно сказать, что Берестки полностью перешли под контроль врага. Очень жаль, что в данном районе продолжается подача ложных сведений "на верх" по удержанию позиций. Продолжаются тяжелые бои за Сонцевку, где есть постоянные прорывы (россиян - Главред), но все в одну сторону, с помощью эффективной работы СОУ в селе", - отметили в DeepState.

Кроме этого, аналитики отметили, что у врага есть "значительные продвижения" в Курахово. Российские войска наступают с востока на запад и продвигаются к центру города, в частности на улице Победы и проспекте Прокофьева, где расположены многоэтажки.

"Пехота понемногу просачивается в кварталы города, распространяя контроль, но впереди (россиян - Главред) ждет тяжелый участок в виде промзоны, которую они начали сравнивать с землей. Прорыв со стороны Старых Тернов очень усложнит удержание промзоны, ведь противник сможет подобраться с двух сторон, перекрыв полностью логистику", - добавили аналитики.

К югу от Курахово продолжаются ожесточенные бои за так называемый "карман". Российская пехота и техника "надвигается со всех сторон" на отрезке Елизаветовка-Романовка-Ганновка-Успеновка. Оккупанты наращивают усилия со стороны Трудового на Успеновку, пытаясь остановить движение украинских войск и закрыть "карман". Аналитики также отметили, что не утихают попытки штурма из Дальнего.

"Не оставляет (враг - Главред) возможностей улучшить тактическое положение на южном фасе Курахово по отрезку Ясная Поляна-Максимовка, двигаясь в сторону трассы Н15", - рассказали в DeepState.

Курахово / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, российские войска оккупировали три населенных пункта в Донецкой области - Желтое, Пустынку и Раздольное. По данным DeepState, захватчики также продвинулись в районах Ильинки, Новодонецкого, Трудового, Пушкино и Курахово.

Также россияне продолжали контратаки на украинский плацдарм в Курской области 28-29 ноября, но успехов не достигли, сообщает ISW. Украинская бригада отбила атаку усиленного российского взвода, уничтожив пять из шести бронетехники дистанционным минированием.

Как сообщал Главред, оккупанты активизировали наступление на Кураховском направлении в Донецкой области, пытаясь окружить и захватить Курахово. Войска РФ атакуют с севера через Кураховское водохранилище и с юга через реку Сухие Ялы.

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