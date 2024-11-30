Какая ситуация на Курщине: аналитики раскрыли, что на самом деле там происходит

Российские оккупанты продолжают использовать большое количество бронетехники.

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Какая ситуация в Курской области / коллаж: Главред, фото: УНИАН, росСМИ

Основные тезисы ISW:

РФ контратакуют в районе главного "украинского плацдарма"

Погода стала причиной осложнения боевых действий

В отчете американского Института изучения войны сообщили, что российские войска продолжали контратаковать в районе главного "украинского плацдарма" в Курской области 28 и 29 ноября, но данных, что им удалось продвинуться, нет.

Украинская бригада, действовавшая на Курском направлении, сообщила 29 ноября, что отразила российский усиленный взвод механизированной атаки в неустановленном районе Курской области и уничтожила пять из шести российских бронетехники дистанционным минированием, передает ISW.

видео дня

Представитель украинской бригады, действующей на Курском направлении, сообщил, что российские силы продолжают использовать большое количество бронетехники, включая танки, для контратаки в Курской области, а российские подразделения ВДВ также используют мотоциклы и вездеходы (квадроциклы) в Курской области.

Российский так называемый Z-военкор, аффилированный с ВДВ, отметил, что туман и дождливая погода препятствуют операциям российских и украинских беспилотников на Курском направлении.

Сообщается, что российские и украинские силы продолжали боевые действия к юго-востоку от Коренево вблизи Новоивановки и Дарьино; к северо-востоку от Суджи возле Мартыновки; к северо-западу от Суджи возле Малой Локни и Свердликово; и к югу от Суджи возле Плехова 27, 28 и 29 ноября.

Какова ситуация на Курщине / карта: ISW

Сообщается, что подразделения российской 106-й дивизии ВДВ продолжают действовать вблизи Нижнего Клина, Дарьино и Свердликово; штурмовые подразделения 346-го мотострелкового мобилизационного резерва продолжают действовать вблизи Ольговки (к востоку от Коренево); и подразделения 83-й бригады ВДВ продолжают действовать вдоль международной границы в Сужанском районе.

Ситуация на Курщине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что аналитики ISW сообщили, что ВСУ продвинулись в Курской области и на Донбассе. Стало известно, что ВСУ незначительно продвинулись в пределах восточной части Новоивановки. Войска РФ продолжали атаковать главный "украинский плацдарм" в Курской области.

ВСУ "давят" на врага в Курской области и имеют успехи в Донецкой области. Силы обороны Украины недавно восстановили некоторые позиции в районе Северска и Покровска в Донецкой области, также ВСУ продолжают операцию в Курской области. Однако российские оккупанты имели незначительный успех у Покровска.

Начальник Генштаба раскрыл, как Курская операция сорвала планы РФ. Анатолий Баргилевич рассказал, что в мае разведка подтвердила планы врага наступать на Сумщину из Курской области. Это наступление должно было стать логическим продолжением операции РФ на Харьковском направлении, которая началась в мае 2024 года.

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