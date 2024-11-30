Какая ситуация на Курщине: аналитики раскрыли, что на самом деле там происходит

Основные тезисы ISW:
- РФ контратакуют в районе главного "украинского плацдарма"
- Погода стала причиной осложнения боевых действий
В отчете американского Института изучения войны сообщили, что российские войска продолжали контратаковать в районе главного "украинского плацдарма" в Курской области 28 и 29 ноября, но данных, что им удалось продвинуться, нет.
Украинская бригада, действовавшая на Курском направлении, сообщила 29 ноября, что отразила российский усиленный взвод механизированной атаки в неустановленном районе Курской области и уничтожила пять из шести российских бронетехники дистанционным минированием, передает ISW.
Представитель украинской бригады, действующей на Курском направлении, сообщил, что российские силы продолжают использовать большое количество бронетехники, включая танки, для контратаки в Курской области, а российские подразделения ВДВ также используют мотоциклы и вездеходы (квадроциклы) в Курской области.
Российский так называемый Z-военкор, аффилированный с ВДВ, отметил, что туман и дождливая погода препятствуют операциям российских и украинских беспилотников на Курском направлении.
Сообщается, что российские и украинские силы продолжали боевые действия к юго-востоку от Коренево вблизи Новоивановки и Дарьино; к северо-востоку от Суджи возле Мартыновки; к северо-западу от Суджи возле Малой Локни и Свердликово; и к югу от Суджи возле Плехова 27, 28 и 29 ноября.
Сообщается, что подразделения российской 106-й дивизии ВДВ продолжают действовать вблизи Нижнего Клина, Дарьино и Свердликово; штурмовые подразделения 346-го мотострелкового мобилизационного резерва продолжают действовать вблизи Ольговки (к востоку от Коренево); и подразделения 83-й бригады ВДВ продолжают действовать вдоль международной границы в Сужанском районе.
Ситуация на Курщине - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что аналитики ISW сообщили, что ВСУ продвинулись в Курской области и на Донбассе. Стало известно, что ВСУ незначительно продвинулись в пределах восточной части Новоивановки. Войска РФ продолжали атаковать главный "украинский плацдарм" в Курской области.
ВСУ "давят" на врага в Курской области и имеют успехи в Донецкой области. Силы обороны Украины недавно восстановили некоторые позиции в районе Северска и Покровска в Донецкой области, также ВСУ продолжают операцию в Курской области. Однако российские оккупанты имели незначительный успех у Покровска.
Начальник Генштаба раскрыл, как Курская операция сорвала планы РФ. Анатолий Баргилевич рассказал, что в мае разведка подтвердила планы врага наступать на Сумщину из Курской области. Это наступление должно было стать логическим продолжением операции РФ на Харьковском направлении, которая началась в мае 2024 года.
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