ВСУ "давят" на врага в Курской области и имеют успехи на Донетчине — ISW

Основное из сводки:

Силы обороны Украины недавно восстановили некоторые позиции в районе Северска и Покровска в Донецкой области, также ВСУ продолжают операцию в Курской области. Однако российские оккупанты имели незначительный успех у Покровска, а также Курахово и Кременной. Об этом говорится в сводке Института изучения войны.

По данным аналитиков, в Курской области на главном "украинском плацдарме" 9 ноября продолжались бои, но не было подтвержденного продвижения в этом районе ни у одной из сторон.

Связанный с Кремлем российский блогер заявил, что ВСУ используют "неизвестные танки" во время штурма российских позиций в Курской области.

Аналитики ISW добавляют, что ВСУ недавно восстановили утраченные позиции на севере Белогоровки (к северо-востоку от Северска).

В то же время российские силы провели наступательные операции в районе Верхнекаменского (к востоку от Северска) и Белогоровки 8 и 9 ноября.

В отчете ISW указано, что как украинские, так и российские войска продвинулись в районе Покровска. По данным геолокационных снимков от 31 октября и 9 ноября, аналитики определили, что ВСУ восстановили контроль над утраченными позициями к северу от Новогродовки, расположенной к юго-востоку от райцентра.

В то же время ссылаясь на дополнительные кадры, ISW отмечает, что оккупационная армия продвинулась вдоль трассы Е-50 (Донецк - Покровск) к северу от Селидово.

Российские войска провели также наступательные операции к северу от Курахово, в районах Ильинки, Новоселидовки, Новодмитровки, Берестков и Вознесенки; на востоке - вблизи Максимильяновки; на юге - в окрестностях Дальнего.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.