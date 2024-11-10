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ВСУ "давят" на врага в Курской области и имеют успехи на Донетчине — ISW

Марина Фурман
10 ноября 2024, 08:43
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Российские блогеры заявили, что ВСУ используют "неизвестные танки" во время штурма российских позиций в Курской области.
ВГУ, карта
Оккупанты продвинулись на 3 направлениях / Коллаж: Главред, фото 4 отдельная танковая бригада, deepstatemap

Основное из сводки:

  • ВСУ восстановили утраченные позиции
  • Враг продвинулся в трех районах
  • Силы обороны продолжают проводить операцию в Курской области

Силы обороны Украины недавно восстановили некоторые позиции в районе Северска и Покровска в Донецкой области, также ВСУ продолжают операцию в Курской области. Однако российские оккупанты имели незначительный успех у Покровска, а также Курахово и Кременной. Об этом говорится в сводке Института изучения войны.

По данным аналитиков, в Курской области на главном "украинском плацдарме" 9 ноября продолжались бои, но не было подтвержденного продвижения в этом районе ни у одной из сторон.

видео дня

Связанный с Кремлем российский блогер заявил, что ВСУ используют "неизвестные танки" во время штурма российских позиций в Курской области.

Аналитики ISW добавляют, что ВСУ недавно восстановили утраченные позиции на севере Белогоровки (к северо-востоку от Северска).

В то же время российские силы провели наступательные операции в районе Верхнекаменского (к востоку от Северска) и Белогоровки 8 и 9 ноября.

В отчете ISW указано, что как украинские, так и российские войска продвинулись в районе Покровска. По данным геолокационных снимков от 31 октября и 9 ноября, аналитики определили, что ВСУ восстановили контроль над утраченными позициями к северу от Новогродовки, расположенной к юго-востоку от райцентра.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

В то же время ссылаясь на дополнительные кадры, ISW отмечает, что оккупационная армия продвинулась вдоль трассы Е-50 (Донецк - Покровск) к северу от Селидово.

Российские войска провели также наступательные операции к северу от Курахово, в районах Ильинки, Новоселидовки, Новодмитровки, Берестков и Вознесенки; на востоке - вблизи Максимильяновки; на юге - в окрестностях Дальнего.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Как ранее писал Главред, в районе Оскольского водохранилища, где российские войска совершили прорыв, ВСУ смогли стабилизировать ситуацию. Кроме того, батальон ударных БПЛА "Ахиллес" из 92-й штурмовой бригады уничтожил две редкие, мощные и чрезвычайно опасные российские РСЗО "Солнцепек".

В то же время в Торецке Донецкой области враг не оставляет попыток штурмовать позиции украинских Сил обороны малыми группами, однако несет потери, рассказала пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова. По ее словам, только в самом городе одна бригада уничтожает ежедневно от 50 до 70 россиян, а иногда бывает даже и больше.

Офицер Сергей Цехоцкий сообщал, что ситуация в Покровске тяжелая, но контролируемая украинской властью. Он подчеркнул, что оккупанты пытаются создать "ударный кулак" и развивать наступление.

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