ВСУ "давят" на врага в Курской области и имеют успехи на Донетчине — ISW

Основное из сводки:
- ВСУ восстановили утраченные позиции
- Враг продвинулся в трех районах
- Силы обороны продолжают проводить операцию в Курской области
Силы обороны Украины недавно восстановили некоторые позиции в районе Северска и Покровска в Донецкой области, также ВСУ продолжают операцию в Курской области. Однако российские оккупанты имели незначительный успех у Покровска, а также Курахово и Кременной. Об этом говорится в сводке Института изучения войны.
По данным аналитиков, в Курской области на главном "украинском плацдарме" 9 ноября продолжались бои, но не было подтвержденного продвижения в этом районе ни у одной из сторон.
Связанный с Кремлем российский блогер заявил, что ВСУ используют "неизвестные танки" во время штурма российских позиций в Курской области.
Аналитики ISW добавляют, что ВСУ недавно восстановили утраченные позиции на севере Белогоровки (к северо-востоку от Северска).
В то же время российские силы провели наступательные операции в районе Верхнекаменского (к востоку от Северска) и Белогоровки 8 и 9 ноября.
В отчете ISW указано, что как украинские, так и российские войска продвинулись в районе Покровска. По данным геолокационных снимков от 31 октября и 9 ноября, аналитики определили, что ВСУ восстановили контроль над утраченными позициями к северу от Новогродовки, расположенной к юго-востоку от райцентра.
В то же время ссылаясь на дополнительные кадры, ISW отмечает, что оккупационная армия продвинулась вдоль трассы Е-50 (Донецк - Покровск) к северу от Селидово.
Российские войска провели также наступательные операции к северу от Курахово, в районах Ильинки, Новоселидовки, Новодмитровки, Берестков и Вознесенки; на востоке - вблизи Максимильяновки; на юге - в окрестностях Дальнего.
Что такое Институт изучения войны (ISW)?
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.
Ситуация на фронте - последние новости
Как ранее писал Главред, в районе Оскольского водохранилища, где российские войска совершили прорыв, ВСУ смогли стабилизировать ситуацию. Кроме того, батальон ударных БПЛА "Ахиллес" из 92-й штурмовой бригады уничтожил две редкие, мощные и чрезвычайно опасные российские РСЗО "Солнцепек".
В то же время в Торецке Донецкой области враг не оставляет попыток штурмовать позиции украинских Сил обороны малыми группами, однако несет потери, рассказала пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова. По ее словам, только в самом городе одна бригада уничтожает ежедневно от 50 до 70 россиян, а иногда бывает даже и больше.
Офицер Сергей Цехоцкий сообщал, что ситуация в Покровске тяжелая, но контролируемая украинской властью. Он подчеркнул, что оккупанты пытаются создать "ударный кулак" и развивать наступление.
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