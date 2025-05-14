Цекало вернулся в Россию, где публично воспитывал свою тощую жену

Кратко:
- Как выглядит постаревший Цекало
- Зачем он приехал в Россию
Российский продюсер украинского происхождения Александр Цекало, который молчит о военном вторжении России в Украину и его жена Дарина Эрвин появились на церемонии вручения ХII Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения.
Мероприятие состоялось в террористической Москве, а российские пропагандисты массово опубликовали видео, как высокая и худая Эрвин стоит с постаревшим Цекало, который вычитывает ее.
Отметим, что Цекало покинул агрессора-Россию несколько лет назад и переехал в США, где познакомился со своей нынешней женой. В 2019 году влюбленные сыграли свадьбу в Беверли-Хиллз, и ради молодой жены Цекало решил остаться в Америке.
Между тем, его супруга сильно похудела в последнее время и реально испугала внешним видом поклонников.
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Напомним, ранее нехарактерное фото Александра Цекало попало в сеть. На фото - он позирует с сигаретой, а также рядом с полотном. Примечательная деталь - Цекало находится в костюме Адама, демонстрируя не сильно атлетическое телосложение.
Отметим, ранее Главред писал, что у девушки стали заметными и выдающимися уши. Они настолько стали большими, что комментаторы подумали о том, что она их нарастила.
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Кто такой Александр Цекало?
Александр Цекало – советский и российский артист украинского происхождения, музыкант, актер, телеведущий, продюсер, создатель проектов "Большая разница" и "Прожекторперисхилтон". С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ни разу не высказался о Великой войне.
Поговаривают, что в Россию он не приезжает и со старыми друзьями не общается. В то же время, его бизнес - продюсерская компания Sreda - продолжает работать в РФ и выпускает фильмы и сериалы даже во время войны.
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