Цекало вернулся в Россию, где публично воспитывал свою тощую жену

Продюсер Цекало сильно постарел и приехал в террористическую Россию.

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Цекало вывез молодую жену в РФ / Коллаж Главред, фото Дневники знаменитостей

Кратко:

Как выглядит постаревший Цекало

Зачем он приехал в Россию

Российский продюсер украинского происхождения Александр Цекало, который молчит о военном вторжении России в Украину и его жена Дарина Эрвин появились на церемонии вручения ХII Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

Цекало с женой приехали в террористическую Россию / Фото Дневники знаменитостей

Мероприятие состоялось в террористической Москве, а российские пропагандисты массово опубликовали видео, как высокая и худая Эрвин стоит с постаревшим Цекало, который вычитывает ее.

видео дня

Цекало с женой приехали в террористическую Россию / Фото Дневники знаменитостей

Отметим, что Цекало покинул агрессора-Россию несколько лет назад и переехал в США, где познакомился со своей нынешней женой. В 2019 году влюбленные сыграли свадьбу в Беверли-Хиллз, и ради молодой жены Цекало решил остаться в Америке.

Цекало с женой приехали в террористическую Россию / Фото Дневники знаменитостей

Между тем, его супруга сильно похудела в последнее время и реально испугала внешним видом поклонников.

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Напомним, ранее нехарактерное фото Александра Цекало попало в сеть. На фото - он позирует с сигаретой, а также рядом с полотном. Примечательная деталь - Цекало находится в костюме Адама, демонстрируя не сильно атлетическое телосложение.

Отметим, ранее Главред писал, что у девушки стали заметными и выдающимися уши. Они настолько стали большими, что комментаторы подумали о том, что она их нарастила.

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Кто такой Александр Цекало? Александр Цекало – советский и российский артист украинского происхождения, музыкант, актер, телеведущий, продюсер, создатель проектов "Большая разница" и "Прожекторперисхилтон". С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ни разу не высказался о Великой войне.

Поговаривают, что в Россию он не приезжает и со старыми друзьями не общается. В то же время, его бизнес - продюсерская компания Sreda - продолжает работать в РФ и выпускает фильмы и сериалы даже во время войны.

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