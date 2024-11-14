Нарастила уши: анорексичная жена Цекало сильно удивила внешним видом

Дарина Эрвин ошарашила новым образом и сильно худым телом.

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Александр Цекало и его жена живут в США/ Instagram/darina.ervin

Вы узнаете:

Почему жену Цекало подозревают в пластике

Как она выглядит сейчас

Жена российского продюсера украинского происхождения Александр Цекало Дарина Эрвин, который молчит о жестоком вторжении террористической России в Украину, снова поразила своим внешним видом.

На фоне резкого похудения, у девушки стали заметными и выдающимися уши. Они настолько стали большими, что комментаторы подумали о том, что она их нарастила, пишут пропагандистский ресурс Стархит.

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"При таких финансовых возможностях и не сделать пластику ушей?" — удивляются в комментариях.

"Ха-ха, так вы из тех, кто думал, что у меня пластическая операция на груди и ягодицах? Что теперь случилось? У вас закончились теории заговора? Теперь это уши?" — ответила жена Цекало.

Дарина Эрвин удивила своей внешностью / Фото Стархит

Дарина Эрвин продолжает худеть / Скриншот Instagram/darina.ervin

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее Главред писал о том, что украинский актер Виктор Андриенко рассказал о позиции Александра Цекало. По его словам, Цекало, так же, как и Александр Роднянский, работает в Голливуде. "Он уехал в Америку. Он проклял ту страну. Сказал: "Я проклинаю, я не хочу ничего о ней даже слышать". Продал все, что у него было", – рассказал Андриенко.

Напомним, ранее нехарактерное фото Александра Цекало попало в сеть. На фото - он позирует с сигаретой, а также рядом с полотном. Примечательная деталь - Цекало находится в костюме Адама, демонстрируя не сильно атлетическое телосложение.

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Кто такой Александр Цекало? Александр Цекало – советский и российский артист украинского происхождения, музыкант, актер, телеведущий, продюсер, создатель проектов "Большая разница" и "Прожекторперисхилтон". С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ни разу не высказался о Великой войне.

Поговаривают, что в Россию он не приезжает и со старыми друзьями не общается. В то же время, его бизнес - продюсерская компания Sreda - продолжает работать в РФ и выпускает фильмы и сериалы даже во время войны.

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