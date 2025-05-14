Что нельзя делать женщинам 15 мая: строгие приметы и запреты

Что можно делать 15 мая. Запреты, которые уберегут от проблем со здоровьем и деньгами.

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Что нельзя делать 15 мая / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день цветет калина

Чем нельзя вытираться в этот день

Что нужно приготовить 15 мая

15 мая церковь почитает память Пахомия Великого. Как сообщает Главред, он родился в Египте и получил очень хорошее образование. В возрасте 20-ти лет Пахомий оказался в войске императора Константина и отправился в поход.

После этого Пахомий принял крещение и решил жить в уединении. Он вел строгую подвижническую жизнь. Спустя 10 лет он основал свою обитель. Устав в этой обители был получен от ангела в образе монаха. После этого он основал еще 7 обителей. Бог наградил Пахомия даром чудотворения и исцеления болезней.

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Что можно делать 15 мая

В этот день нужно помолиться. У святых просят об исцелении.

В этот день нужно навести порядок в доме и выбросить все ненужное. Это избавит вас от проблем.

В этот день можно сеять пшеницу, лен и овес. День считается благоприятным для подобного.

В этот день нужно послушать пение птиц. Это считается хорошей приметой, которая притянет счастье и здоровье.

В этот день нужно наварить каши и накормить ею родных. Предки верили, что семья целый год будет в достатке.

Что нельзя делать 15 мая

1. Нельзя 15 мая оставлять беспорядок и грязную посуду. Это может притянуть бедность.

2. Нельзя 15 мая вытираться чужими полотенцами. Иначе вы перетянете на себя чужие проблемы.

3. Нельзя 15 мая шить и вязать. Предки верили, что так вы можете спутать свою судьбу.

4. Нельзя 15 мая женщинам поднимать тяжелые вещи. Из-за этого могут начать проблемы со здоровьем.

Приметы 15 мая

Если в этот день цветет калина, то можно начинать сеять пшеницу.

Если в этот день красное небо на закате, то лето будет грозовым.

Если в этот день тепло, то лето будет сухим и жарким.

Если в этот день на осине много сережек, то летом будет засуха.

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