Всего одна вещь притянет добро и благополучие: что нужно сделать 22 мая

Что нельзя делать 22 мая. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от непредсказуемой беды.

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Что нельзя делать 22 мая / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день закрылись цветы одуванчиков

Чем нельзя делать в этот день

Что нужно принести в дом 22 мая

22 мая церковь почитает память святого мученика Василиска. Как сообщает Главред, он считается одним из ярких героев раннего христианства. Он жил во времена, когда христианство было под запретом.

Василиск не отказался от Христа даже под угрозой смерти. Его подвергли жестким пыткам, но он оставался непоколебим. Василиск выстоял до конца и принял мученическую смерть. Это вдохновило тысячи людей.

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Что можно делать 22 мая

В этот день нужно помолиться. У святого просят о духовном исцелении и силах, чтобы выдержать все испытания и обрести внутреннее спокойствие.

В этот день можно заниматься домашними делами. Стоит убирать, готовить и стирать. Считается, что это принесет гармонию и порядок в семью.

В этот день можно собирать и сушить васильки. Из него готовят целебный чай, который снимает простуду и облегчает боль.

В этот день нужно сплести венок из васильков и принести его в дом. Это притянет добро и семейное благополучие.

Что нельзя делать 22 мая

1. Нельзя 22 мая ссориться и оскорблять других людей. Иначе вы сами окажитесь в невыгодном свете.

2. Нельзя 22 мая браться за новые дела. Считалось, что это обречет вас на провал.

3. Нельзя 22 мая работать в огороде. Иначе на вас могут обрушиться непредсказуемые беды.

4. Нельзя 22 мая свистеть. Это может привести к обману и кражам.

5. Нельзя 22 мая целый день сидеть дома. Лучше провести время на улице, чтобы избежать плохого самочувствия.

Приметы 22 мая

Если в этот день тепло и ясно, то лето будет жарким.

Если в этот день гроза, то лето будет дождливым.

Если в этот день закрылись цветы одуванчиков, то скоро начнется дождь.

Если в этот день в лесу появились грибы, то и осень будет грибной.

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