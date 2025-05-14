Уиткофф и Рубио не прилетят в Стамбул 15 мая - что известно

В то же время Уиткофф не уверен, будет ли в Стамбуле российский диктатор Владимир Путин.

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Уиткофф и Рубио прилетят в Стамбул 16 мая / Коллаж: Главред, фото: commons.wikimedia.org, скриншот

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Когда именно Уиткофф и Рубио прилетят в Стамбул

Прилетит ли Трамп в Турцию

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф вместе с государственным секретарем США Марко Рубио прибудут в пятницу, 16 мая, в Стамбул, где ожидаются переговоры по завершению российско-украинской войны, при этом пока не ясно, прибудет ли на встречу диктатор Владимир Путин, сообщил корреспондент Reuters Фил Стюарт.

"Уиткофф заявил, что он и министр Рубио поедут в Стамбул в пятницу, но не уверен, будет ли там Путин", - написал Стюарт в соцсети Х из столицы Катара Дохи, где сейчас находится президент США Дональд Трамп. видео дня

Как сообщалось, Трамп во вторник посетил Саудовскую Аравию, а в среду, 14 мая, прибыл в Катар. Отвечая на вопрос об участии в переговорах в четверг, он сказал, что его плотный график "не означает, что я не сделаю этого, чтобы спасти множество жизней и вернуться". Трамп добавил, что не знает, прибудет ли в Турцию Путин, если его самого там не будет.

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Напомним, Дональд Трамп намекнул на возможный прорыв в переговорах между Россией и Украиной, которые должны состояться в четверг, 15 мая, в Стамбуле.

Тем временем, в среду, 14 мая, послы ЕС согласовали новый, 17-й пакет санкций против России. Он направлен на усиление давления на Кремль из-за войны в Украине и предусматривает ограничения против "теневого флота" и ряда российских компаний.

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Турцию независимо от того, приедет ли туда Владимир Путин. По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, отказ российского лидера от участия в переговорах станет для мира четким сигналом того, что именно Москва уклоняется от диалога и не стремится достичь мира.

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