"Дам больше, чем представляете": Трамп неожиданно дал Украине большое обещание

Андрей Ермак отметил, что американский лидер не планирует ослаблять позиции Украины.

https://glavred.info/politics/dam-bolshe-chem-predstavlyaete-trampa-neozhidanno-dal-ukraine-bolshoe-obeshchanie-10664648.html Ссылка скопирована

Трамп дал Украине очень большое обещание / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Главред

Что известно:

Трамп дал Украине большое обещание

Путину грозят очень сильные санкции

Президент США Дональд Трамп пообещал Украине "больше, чем она может себе представить", если российский диктатор Владимир Путин откажется от мирного соглашения на переговорах в Стамбуле. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью Le Monde.

Также, если Путин не приедет на переговоры в Турцию, наступит время обсуждать еще более жесткие санкции против РФ. США осознают, что позиция Украины должна быть сильной относительно позиции РФ, поскольку слабость Украины ослабит позиции и всех партнеров, которые поддерживают Киев.

видео дня

"Я могу рассказать вам только то, что я услышал от президента Трампа однажды. Он сказал: "Если Путин откажется заключить мирное соглашение, я дам Украине больше, чем она может себе представить". Мне очень нравится это предложение", - отметил Ермак.

Руководитель ОП также отметил, что новые санкции будут направлены на энергетический и финансовый секторы РФ, а Москва не сможет хорошо им противостоять. Американские санкции могут быть согласованы с новыми санкциями со стороны ЕС, Великобритании и Канады.

Переговоры в Стамбуле - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский планирует полететь в Турцию, чтобы провести личные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Если Путин не прибудет на переговоры, это будет свидетельствовать о том, что он не готов заканчивать войну.

Впоследствии высокопоставленный бывший кремлевский чиновник на условиях анонимности сообщил СМИ, что Россию на переговорах может представлять не Путин, а министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ по вопросам внешней политики Юрий Ушаков.

Напомним, в ОПУ обещают ответ, если Путин не появится в Стамбуле. Президент Зеленский подтвердил свое участие в переговорах в Турции, однако Путин не спешит этого делать.

Другие новости:

Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред