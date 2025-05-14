"Дам больше, чем представляете": Трамп неожиданно дал Украине большое обещание

Что известно:
- Трамп дал Украине большое обещание
- Путину грозят очень сильные санкции
Президент США Дональд Трамп пообещал Украине "больше, чем она может себе представить", если российский диктатор Владимир Путин откажется от мирного соглашения на переговорах в Стамбуле. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью Le Monde.
Также, если Путин не приедет на переговоры в Турцию, наступит время обсуждать еще более жесткие санкции против РФ. США осознают, что позиция Украины должна быть сильной относительно позиции РФ, поскольку слабость Украины ослабит позиции и всех партнеров, которые поддерживают Киев.
"Я могу рассказать вам только то, что я услышал от президента Трампа однажды. Он сказал: "Если Путин откажется заключить мирное соглашение, я дам Украине больше, чем она может себе представить". Мне очень нравится это предложение", - отметил Ермак.
Руководитель ОП также отметил, что новые санкции будут направлены на энергетический и финансовый секторы РФ, а Москва не сможет хорошо им противостоять. Американские санкции могут быть согласованы с новыми санкциями со стороны ЕС, Великобритании и Канады.
Переговоры в Стамбуле - последние новости
Напомним, Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский планирует полететь в Турцию, чтобы провести личные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Если Путин не прибудет на переговоры, это будет свидетельствовать о том, что он не готов заканчивать войну.
Впоследствии высокопоставленный бывший кремлевский чиновник на условиях анонимности сообщил СМИ, что Россию на переговорах может представлять не Путин, а министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ по вопросам внешней политики Юрий Ушаков.
Напомним, в ОПУ обещают ответ, если Путин не появится в Стамбуле. Президент Зеленский подтвердил свое участие в переговорах в Турции, однако Путин не спешит этого делать.
Другие новости:
- Зеленский прямо сказал, чего именно хочет добиться на переговорах в Турции
- "В эти дни будет фарс": какие отговорки придумает РФ, чтобы не везти Путина на переговоры
- Речь идет не только о торговле нефтью и газом: какие санкции будут введены против РФ
Кто такой Андрей Ермак
Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред