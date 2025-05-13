Речь не только о торговле нефтью и газом: какие санкции будут введены против РФ

О чем говорит Ермак:
- Против санкции могут быть введены жесткие санкции
- Речь идет не только о торговле нефтью и газом
В четверг, 15 мая, в Турции запланирована встреча Украины и РФ. Если российская делегация откажется от прекращения огня, против нее будут введены новые санкции. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью Welt.
Он также добавил, что санкции должны быть эффективными и болезненными. Изначально санкций были недостаточно, но спустя три года система экономического давления начала работать. Ермак утверждает, что сейчас российская экономика находится в плохом состоянии.
Санкционные меры должны координировать США. Речь идет о санкциях против торговли нефтью и газом, а также против финансовой системы РФ.
"По моему мнению, нам необходимо немедленно принять очень жесткие меры и продолжить оказывать сильное давление на Россию (если РФ откажется от прекращения огня - ред.). Только язык силы заставит Россию сесть за стол переговоров", - сказал Ермак.
Санкции против РФ - главные новости
Ранее сообщалось о том, что Берлин выдвинул ультиматум Путину. Если Москва не примет это требование, то "начнется подготовка" к новым санкциям.
Напомним, ранее "коалиция желающих" поставила РФ жесткий ультиматум. Лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины подготовили совместное заявление по итогам встречи в Киеве.
Как сообщал Главред, лидеры Франции и Великобритании выступили с жестким заявлением, пригрозив России новыми санкциями в случае отказа от соблюдения прекращения огня.
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Кто такой Андрей Ермак
Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.
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