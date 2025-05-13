Речь не только о торговле нефтью и газом: какие санкции будут введены против РФ

Санкции против РФ будут введены, если Путин откажется от перемирия.

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Какие санкции будут введены против РФ / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

О чем говорит Ермак:

Против санкции могут быть введены жесткие санкции

Речь идет не только о торговле нефтью и газом

В четверг, 15 мая, в Турции запланирована встреча Украины и РФ. Если российская делегация откажется от прекращения огня, против нее будут введены новые санкции. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью Welt.

Он также добавил, что санкции должны быть эффективными и болезненными. Изначально санкций были недостаточно, но спустя три года система экономического давления начала работать. Ермак утверждает, что сейчас российская экономика находится в плохом состоянии.

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Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Санкционные меры должны координировать США. Речь идет о санкциях против торговли нефтью и газом, а также против финансовой системы РФ.

"По моему мнению, нам необходимо немедленно принять очень жесткие меры и продолжить оказывать сильное давление на Россию (если РФ откажется от прекращения огня - ред.). Только язык силы заставит Россию сесть за стол переговоров", - сказал Ермак.

Санкции против РФ - главные новости

Ранее сообщалось о том, что Берлин выдвинул ультиматум Путину. Если Москва не примет это требование, то "начнется подготовка" к новым санкциям.

Напомним, ранее "коалиция желающих" поставила РФ жесткий ультиматум. Лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины подготовили совместное заявление по итогам встречи в Киеве.

Как сообщал Главред, лидеры Франции и Великобритании выступили с жестким заявлением, пригрозив России новыми санкциями в случае отказа от соблюдения прекращения огня.

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Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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