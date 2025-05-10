30 дней тишины или санкции: "Коалиция желающих" поставила РФ жесткий ультиматум

Лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины подготовили совместное заявление по итогам встречи в Киеве.

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Запад требует от России перемирия с 12 мая / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, 40 Отдельная артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта

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"Коалиция желающих" договорилась установить полное и безусловное прекращение огня с 12 мая

Оно должно длиться не менее 30 дней и охватывать сушу, воздух и море

В случае отказа РФ от перемирия коалиция применит новые санкции

В субботу, 10 мая, в Киеве состоялась встреча лидеров Франции, Германии, Польши, Великобритании и Украины. Стороны согласились, что с понедельника, 12 мая, должно быть установлено полное и безусловное прекращение огня сроком минимум на 30 дней. Текст совместного заявления опубликовал президент Украины Владимир Зеленский.

По их словам, прекращение боевых действий должно охватывать все сферы - сушу, воздух и море. В то же время перемирие не может быть обусловлено никакими требованиями.

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"Безусловное прекращение огня по определению не может быть ограничено никакими условиями. Если Россия будет выдвигать такие условия, это можно рассматривать лишь как попытку продолжить войну и подорвать дипломатию", - говорится в заявлении.

Для обеспечения соблюдения условий перемирия необходим надежный мониторинг. Лидеры стран считают, что мониторинг может быть успешно реализован в тесной координации с США.

Участники "Коалиции желающих" подчеркнули, что режим тишины должен стать возможностью для проведения интенсивных дипломатических переговоров. В эти 30 дней стороны сосредоточатся на разработке безопасности, политических и гуманитарных параметров мира.

В заявлении указано, что призыв к перемирию и мирным переговорам поддерживают как страны Европы, так и Соединенные Штаты.

Также партнеры Украины признали, что укрепление обороноспособности ВСУ остается ключевым приоритетом. В этом контексте рассматривается идея миротворческого контингента, который станет вторым важным элементом гарантий безопасности для Украины.

В случае, если Россия проигнорирует призыв к полному и безусловному прекращению огня, коалиция готова принять решительные меры. В частности, речь идет о введении новых жестких санкций против российских банков и энергетического сектора.

"Они договорились принять мощный 17-й пакет санкций ЕС и скоординировать его с санкциями, которые ввела Великобритания и Норвегия, а также Соединенные Штаты. Они договорились продолжить работу над эффективным использованием замороженных российских активов и обсудить этот вопрос на следующем саммите G", - говорится в заявлении.

Отдельный акцент сделан на долгосрочном укреплении оборонной промышленности Украины. Страны-партнеры готовы инвестировать в производство вооружения как на территории Украины, так и в европейских странах, что станет основой для совместных стратегических проектов в сфере безопасности.

Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Прекращение огня на 30 дней - что известно

Как сообщал Главред, 10 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении ввести полное и безусловное прекращение огня между Украиной и Россией, начиная с 12 мая. Режим тишины должен длиться не менее 30 дней и охватывать сушу, воздух и море.

В ответ лидеры Франции и Великобритании выступили с жестким заявлением, пригрозив России новыми санкциями в случае отказа от соблюдения прекращения огня. Они также подчеркнули, что вместе с США готовы усилить военную и финансовую поддержку Украины, чтобы гарантировать ее безопасность и суверенитет.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия рассмотрит украинскую инициативу по 30-дневному прекращению огня. В то же время он отметил, что Москва будет действовать, исходя из собственных интересов.

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Режим прекращения огня в Украине Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира. Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией. В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.

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