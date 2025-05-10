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30 дней тишины или санкции: "Коалиция желающих" поставила РФ жесткий ультиматум

Руслана Заклинская
10 мая 2025, 23:47
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Лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины подготовили совместное заявление по итогам встречи в Киеве.
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Запад требует от России перемирия с 12 мая / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, 40 Отдельная артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта

Главное:

  • "Коалиция желающих" договорилась установить полное и безусловное прекращение огня с 12 мая
  • Оно должно длиться не менее 30 дней и охватывать сушу, воздух и море
  • В случае отказа РФ от перемирия коалиция применит новые санкции

В субботу, 10 мая, в Киеве состоялась встреча лидеров Франции, Германии, Польши, Великобритании и Украины. Стороны согласились, что с понедельника, 12 мая, должно быть установлено полное и безусловное прекращение огня сроком минимум на 30 дней. Текст совместного заявления опубликовал президент Украины Владимир Зеленский.

По их словам, прекращение боевых действий должно охватывать все сферы - сушу, воздух и море. В то же время перемирие не может быть обусловлено никакими требованиями.

видео дня

"Безусловное прекращение огня по определению не может быть ограничено никакими условиями. Если Россия будет выдвигать такие условия, это можно рассматривать лишь как попытку продолжить войну и подорвать дипломатию", - говорится в заявлении.

Для обеспечения соблюдения условий перемирия необходим надежный мониторинг. Лидеры стран считают, что мониторинг может быть успешно реализован в тесной координации с США.

Участники "Коалиции желающих" подчеркнули, что режим тишины должен стать возможностью для проведения интенсивных дипломатических переговоров. В эти 30 дней стороны сосредоточатся на разработке безопасности, политических и гуманитарных параметров мира.

В заявлении указано, что призыв к перемирию и мирным переговорам поддерживают как страны Европы, так и Соединенные Штаты.

Также партнеры Украины признали, что укрепление обороноспособности ВСУ остается ключевым приоритетом. В этом контексте рассматривается идея миротворческого контингента, который станет вторым важным элементом гарантий безопасности для Украины.

В случае, если Россия проигнорирует призыв к полному и безусловному прекращению огня, коалиция готова принять решительные меры. В частности, речь идет о введении новых жестких санкций против российских банков и энергетического сектора.

"Они договорились принять мощный 17-й пакет санкций ЕС и скоординировать его с санкциями, которые ввела Великобритания и Норвегия, а также Соединенные Штаты. Они договорились продолжить работу над эффективным использованием замороженных российских активов и обсудить этот вопрос на следующем саммите G", - говорится в заявлении.

Отдельный акцент сделан на долгосрочном укреплении оборонной промышленности Украины. Страны-партнеры готовы инвестировать в производство вооружения как на территории Украины, так и в европейских странах, что станет основой для совместных стратегических проектов в сфере безопасности.

санкции
Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Прекращение огня на 30 дней - что известно

Как сообщал Главред, 10 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении ввести полное и безусловное прекращение огня между Украиной и Россией, начиная с 12 мая. Режим тишины должен длиться не менее 30 дней и охватывать сушу, воздух и море.

В ответ лидеры Франции и Великобритании выступили с жестким заявлением, пригрозив России новыми санкциями в случае отказа от соблюдения прекращения огня. Они также подчеркнули, что вместе с США готовы усилить военную и финансовую поддержку Украины, чтобы гарантировать ее безопасность и суверенитет.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия рассмотрит украинскую инициативу по 30-дневному прекращению огня. В то же время он отметил, что Москва будет действовать, исходя из собственных интересов.

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Режим прекращения огня в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.

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