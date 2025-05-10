Украина готова к прямым переговорам с Россией, но есть условие - СМИ

Основное:
- Украина готова к прямым переговорам с РФ
- Главное требование Киева - достижение прекращения огня
Украина готова к прямым переговорам со страной-агрессором Россией, если будет достигнуто полное прекращение огня. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время разговора с американским лидером Дональдом Трампом, передает Axios.
По словам двух источников, месседж президенту США был передан во время сегодняшнего разговора Зеленского и европейских лидеров с Трампом.
В материале говорится, что в случае достижения соглашения о прекращении огня, Украина готова начать прямые мирные переговоры с Россией.
Если же Путин откажется от 30-дневного перемирия, то европейские страны введут новые санкции против России.
"Трамп, похоже, был доволен тем, что Украина приняла соглашение о прекращении огня и выступила за прямые переговоры с Россией", - рассказал один из собеседников.
Второй источник сказал, что Трамп был рад услышать поддержку его предложения.
"Теперь мы ждем действий России", - рассказал изданию второй собеседник.
Прекращение огня в Украине - последние новости
Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полное и безусловное прекращение огня между Украиной и Россией должно начаться в понедельник, 12 мая, минимум на 30 дней.
Если Москва откажется от 30-дневного перемирия с Украиной, то Европа может ввести новые санкции против России. Об этом заявили президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер Кир Стармер.
В то же время спецпредставитель Трампа в Украине Кит Келлог отметил, что война в Украине является крупнейшей и самой продолжительной войной со времен Второй мировой. Прекращение огня на 30 дней станет стартом процесса ее завершения.
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