Требования РФ учтены: разработан план прекращения войны из 22 пунктов - СМИ

Далее предложения должны представить Путину.

https://glavred.info/war/trebovaniya-rf-uchteny-razrabotan-plan-prekrashcheniya-voyny-iz-22-punktov-10663532.html Ссылка скопирована

План завершения войны / коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, 48 отдельная артиллерийская бригада

Главное:

Подготовлен документ, в котором есть 22 предложения по окончанию войны

В документе также учитывается российское требование

В частности, США не будут поддерживать вступление Украины в НАТО

Американские, европейские и украинские переговорщики подготовили совместный документ, в котором указаны 22 предложения по окончанию войны. Об этом пишет NBC News со ссылкой на источники.

Отмечается, что в этом документе учитывается и российское требование.

видео дня

Так, по данным источников издания, среди указанных в документе предложений есть 30-дневное прекращение огня и то, что США не будут поддерживать вступление Украины в НАТО.

"Если Путин хочет найти выход, вот ему выход", - сказал один из чиновников.

Также сообщается, что теперь спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф должен представить соответствующие предложения российскому диктатору Владимиру Путину для ознакомления.

Спецпредставители Трампа / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, генеральный секретарь Альянса Марк Рютте заявил, что в НАТО не обещали, что результатом мирного соглашения о прекращении войны, которую Россия сейчас ведет против Украины, будет фиксация членства Украины в Альянсе. В то же время, перспектива членства Украины сохраняется на долгосрочный срок.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон стремится инициировать диалог между Украиной и Россией. По его словам, США ведут переговоры с обеими сторонами, чтобы выяснить их позиции относительно возможного завершения войны, в частности понять требования России.

В то же время, специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог рассказал, что США предложили идею создания демилитаризованной зоны, которую контролировали бы как Украина, так и Россия.

Читайте также:

Что известно о NBC News? NBC News - новостной телевизионный канал США, принадлежащий National Broadcasting Company (NBC). Он начал свою работу 21 февраля 1940 года. К торговым маркам NBC News относятся NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News и Newsvine, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред