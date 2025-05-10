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Требования РФ учтены: разработан план прекращения войны из 22 пунктов - СМИ

Мария Николишин
10 мая 2025, 16:04
276
Далее предложения должны представить Путину.
Требования РФ учтены: разработан план прекращения войны из 22 пунктов - СМИ
План завершения войны / коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, 48 отдельная артиллерийская бригада

Главное:

  • Подготовлен документ, в котором есть 22 предложения по окончанию войны
  • В документе также учитывается российское требование
  • В частности, США не будут поддерживать вступление Украины в НАТО

Американские, европейские и украинские переговорщики подготовили совместный документ, в котором указаны 22 предложения по окончанию войны. Об этом пишет NBC News со ссылкой на источники.

Отмечается, что в этом документе учитывается и российское требование.

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Так, по данным источников издания, среди указанных в документе предложений есть 30-дневное прекращение огня и то, что США не будут поддерживать вступление Украины в НАТО.

"Если Путин хочет найти выход, вот ему выход", - сказал один из чиновников.

Также сообщается, что теперь спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф должен представить соответствующие предложения российскому диктатору Владимиру Путину для ознакомления.

Требования РФ учтены: разработан план прекращения войны из 22 пунктов - СМИ
Спецпредставители Трампа / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, генеральный секретарь Альянса Марк Рютте заявил, что в НАТО не обещали, что результатом мирного соглашения о прекращении войны, которую Россия сейчас ведет против Украины, будет фиксация членства Украины в Альянсе. В то же время, перспектива членства Украины сохраняется на долгосрочный срок.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон стремится инициировать диалог между Украиной и Россией. По его словам, США ведут переговоры с обеими сторонами, чтобы выяснить их позиции относительно возможного завершения войны, в частности понять требования России.

В то же время, специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог рассказал, что США предложили идею создания демилитаризованной зоны, которую контролировали бы как Украина, так и Россия.

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Что известно о NBC News?

NBC News - новостной телевизионный канал США, принадлежащий National Broadcasting Company (NBC). Он начал свою работу 21 февраля 1940 года.

К торговым маркам NBC News относятся NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News и Newsvine, пишет Википедия.

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