У Трампа раскрыли план заморозки войны и разведения войск в Украине

Рассматривается возможность создания 30-километровой демилитаризованной полосы вдоль линии боевого соприкосновения.

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Кит Келлог высказался по вопросу прекращения войны / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

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США предложили идею создания демилитаризованной зоны

Киев готов обсуждать замораживание конфликта

США предложили идею создания демилитаризованной зоны, которую контролировали бы как Украина, так и Россия.

Такое заявление сделал специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог в интервью Fox News.

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Он говорит о том, что Киев готов обсуждать замораживание конфликта на основе текущей линии фронта. В рамках этой инициативы рассматривается возможность создания 30-километровой демилитаризованной полосы вдоль линии боевого соприкосновения.

Келлог пояснил, что с каждой стороны войска могли бы отойти на 15 километров от передовой, образовав зону без присутствия военных, за которой велось бы международное наблюдение.

"Это будет зона шириной 30 километров, которая может быть под международным контролем", — уточнил он.

Спецпредставитель Трампа добавил, что в случае согласия России на такой формат прекращения огня, бывший президент США Дональд Трамп будет в состоянии обеспечить реализацию договорённостей.

Прекращение огня - последние новости по теме

Ранее был раскрыт план Кремля. Кремля Владимир Путин специально затягивает прекращение огня в российско-украинской войне.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия отказалась от 30-дневного прекращения огня. Москва якобы ориентируется на вывод ситуации в русло мирного урегулирования.

Как сообщал Главред, ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ватикане с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсуждали вопросы прекращения войны.

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Кто такой Кит Келлог? Кит Келлог – американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке – Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России. В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предполагать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическую заморозку войны.

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