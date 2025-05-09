Украине не обещали членства в НАТО в рамках соглашения об окончании войны - Рютте

В то же время, перспектива членства Украины сохраняется на долгосрочный срок.

https://glavred.info/ukraine/ukraine-ne-obeshchali-chlenstva-v-nato-v-ramkah-soglasheniya-ob-okonchanii-voyny-ryutte-10663274.html Ссылка скопирована

Путь Украины в направлении НАТО будет необратимым / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Путь Украины в направлении НАТО будет необратимым

Украина имеет перспективу вступления в Европейский Союз

В НАТО не обещали, что результатом мирного соглашения о прекращении войны, которую Россия сейчас ведет против Украины, будет фиксация членства Украины в Альянсе. В то же время, перспектива членства Украины сохраняется на долгосрочный срок. Об этом сказал генеральный секретарь Альянса Марк Рютте на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Брюсселе.

видео дня

"Все в НАТО согласились с тем, что путь Украины в направлении НАТО будет необратимым. Но мы никогда не соглашались на то, что членство Украины в НАТО будет гарантировано в рамках мирного соглашения. Об этом никогда не договаривались. Но, в долгосрочной перспективе Альянс НАТО сказал "да" - что будет эта перспектива членства в НАТО. Это на долгосрочную перспективу, а не на мирные переговоры, которые сейчас продолжаются", - подчеркнул Рютте.

В частности, в немецком городе Висбаден размещается Командование НАТО, которое координирует организацию доставки военной помощи для Украины. Также Вооруженным силам Украины помогают с подготовкой военных, а в польском городе Быдгощ размещается совместный центр, который совместно с украинцами анализирует и усваивает уроки войны.

В свою очередь, как сказал Мерц, Украина имеет перспективу вступления в Европейский Союз.

По его мнению, если говорить о временных рамках, вступление Украины в ЕС может произойти раньше, чем вступление в НАТО. В частности, если Украина будет отвечать критериям вступления в ЕС, ее будут приветствовать как члена Евросоюза.

Мерц считает, что Украина должна быть суверенным государством в принятии решений о политических и военных альянсах.

Украина в НАТО - что известно

Напомним, Главред писал, что советник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Волц сообщил, что вопрос вступления Украины в НАТО не обсуждается.

Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не отказывается от вступления в НАТО, хоть РФ и выступает против этого. При этом США не поддерживали стремление Украины, но и не юридически не отказывали.

Россия требует от Украины отказаться от вступления в НАТО, потому что на самом деле боится этого. Это усложняет РФ планирование следующей агрессии. Об этом заявил европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

Читайте также:

Кто такой Марк Рютте? Марк Рютте – нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 по 2023 год. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года. Премьерминистр Нидерландов с 14 октября 2010 года по 2 июля 2024 года. После окончания института работал в течение десяти лет в пищевой компании, пока в 2002 году не перешел в сферу национальной политики. Был министром по социальным делам, со временем – образования, культуры и науки в первом и втором правительстве Балкененде, возглавлял фракцию Народной партии за свободу и демократию во второй палате Генеральных штатов. Рютте объявил о намерении баллотироваться на должность Генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга в октябре 2023, и его намерение получило официальную поддержку от правительств США, Великобритании, Германии и Франции в феврале 2024 года. Марку Рютте в течение следующих месяцев удалось преодолеть оппозицию Турции, Венгрии, Словакии и Румынии, причем его последний конкурент, президент Румынии Клаус Иоганнис, отказался от соревнования за должность в июне 2024 года, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред