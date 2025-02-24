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У Трампа сделали громкое заявление о вступлении Украины в НАТО

Марина Фурман
24 февраля 2025, 16:46обновлено 24 февраля, 18:04
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Советник Трампа не видит поддержки со стороны США относительно присоединения Украины к альянсу.
Трамп, Украина в НАТО
Советник Трампа сделал заявление о вступлении Украины в НАТО / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Основное:

  • Вопрос вступления Украины в НАТО не обсуждается
  • Советник Трампа призвал Европу активнее рассматривать вопрос гарантий безопасности для Украины

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Волц сообщил, что вопрос вступления Украины в НАТО не обсуждается. Такое заявление он сделал в эфире Fox News.

Отвечая на вопрос о том, остается ли вступление Киева в Альянс все еще на столе, он подчеркнул:

видео дня

"Это не обсуждается. Я не вижу, чтобы США поддерживали вступление Украины в НАТО, что фактически обязало бы американские войска немедленно вмешаться. В контексте статьи 5 это означало бы, что американские войска непосредственно будут участвовать в обороне Украины".

Он также отметил, что гарантии безопасности для "будущего Украины" от европейских государств является отдельным вопросом, и Белый дом хочет, чтобы Европа, в частности Франция и Великобритания, принимали более активное участие в этом процессе.

"Мы полностью поддерживаем то, что Франция, Великобритания и другие европейские страны готовы предоставить мощные гарантии безопасности. Мы уже много лет призываем Европу взять на себя большую ответственность за собственную оборону", - подчеркнул советник президента США.

вступление в НАТО инфографика
Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Напомним, президент Владимир Зеленский сказал, что Украина заслуживает не только членства в ЕС, но и гарантии безопасности, которые дает НАТО. Зеленский заявил, что если членство в НАТО для Украины и в дальнейшем останется закрытым, то у нашего государства не останется другого выбора, чем строить НАТО в Украине, то есть обеспечивать такое финансирование, такой контингент и такое оборонное производство, которые будут означать гарантированный мир.

Ранее Главред писал, что Зеленский отмечал, вопрос вступления Украины в НАТО нельзя просто снять с повестки дня. Он сказал, что США и их союзники уже применяли тактику уступок до начала переговоров, что привело к выводу войск из Афганистана и дальнейших трагических событий.

Тем временем страна-агрессор Россия требует отмены решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно будущего членства Украины в Альянсе. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова сказала, что недостаточно просто не принимать Украину в НАТО - необходимо официально отказаться от этого обещания.

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Кто такой Майкл Уолтц

Майкл Джордж Глен Уолтц - американский политик и полковник армии Соединенных Штатов. Член Республиканской партии.

Уолтц родился 31 января 1974 года в Бойнтон-Бич, штат Флорида, и вырос в Джексонвилле. Получил степень бакалавра искусств в области международных исследований в Военном институте Вирджинии и получил звание второго лейтенанта армии США, пишет Википедия.

Уолтц - "зеленый берет" (так в США называют Силы специальных операций) с боевыми наградами, который все еще служит полковником Национальной гвардии армии США и бывший советник по политике Белого дома и Пентагона. Он первый "зеленый берет", избранный в Конгресс.

Прослужил в армии более 26 лет. Служил как офицер спецназа с многочисленными командировками в Афганистан, на Ближний Восток и в Африку. За боевые заслуги Уолтц был награжден четырьмя бронзовыми звездами, в частности, двумя - за храбрость.

Уолтц поддержал Дональда Трампа на президентских праймериз Республиканской партии в 2024 году.

После вторжения России в Украину в 2022 году он призвал администрацию Джо Байдена предоставить Киеву больше оружия, чтобы помочь ему оттеснить российские войска. Но в 2024 году Уолтц заявил, что должна произойти переоценка целей Соединенных Штатов в Украине.

В частности, в апреле 2024 года Уолтц голосовал против дополнительного финансирования помощи Украине на $60 млрд.

"Эпоха бездонных чеков для Украины от Конгресса закончилась. Европа должна сделать больше для Украины, США должны защитить свою южную границу", - писал он.

При этом среди других причин своего голосования против финансирования для Украины Волц называл отсутствие стратегии у администрации президента Джо Байдена.

Он критиковал Белый дом за медленную и несвоевременную поддержку Украины, а также за недостаточные санкции против энергетического сектора России.

"Если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится, пока не привлечет страны НАТО. Нужно остановить Россию перед тем, как она втянет НАТО и США в войну", - писал Уолтц.

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НАТО Дональд Трамп вступление в НАТО Майкл Уолтц
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