В Кремле утверждают, что членство Украины в НАТО - "явная угроза" для России.

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В РФ сделали заявление относительно членства Украины в НАТО / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Вкратце:

Россия требует от НАТО отменить обещание 2008 года о членстве Украины

В Кремле считают, что членство Украины в НАТО - угроза для РФ

Страна-агрессор Россия требует отмены решения Бухарестского саммита НАТО от 2008 года относительно обещания принять Украину в состав альянса в будущем. Об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, сообщает Reuters.

По ее словам, недостаточно просто не принимать Украину в НАТО - альянс должен официально отказаться от обещания, данного в Бухаресте.

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"В противном случае эта проблема и в дальнейшем будет отравлять атмосферу на европейском континенте", - сказала Захарова.

Такое заявление она произнесла на фоне переговоров США и России в Саудовской Аравии, которые состоялись 18 февраля.

В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не против вступления Украины в Европейский Союз, однако присоединение к НАТО - "явная угроза" для России, передает Reuters.

Отвечая на вопрос о том, что в июне 2024 года Киев и Брюссель официально открыли переговоры о вступлении Украины в ЕС, Песков заявил, что это вопрос о "процессах экономической интеграции и никто не может диктовать другой стране свои условия".

Однако Песков отметил, что эта позиция "не касается участия Украины в военных альянсах", поскольку желание Украины вступить в НАТО "рассматривается как явная угроза в глазах Путина".

"Конечно, наша позиция в вопросах, связанных с безопасностью, обороной и военными альянсами, абсолютно разная. У нас там другой подход, и все это знают", - сказал представитель Кремля.

Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

Вступление Украины в НАТО - новости по теме

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что нельзя взять и просто снять вопрос вступления Украины в НАТО. Соединенные Штаты и союзники уже прибегали к тактике отказа от ключевых требований еще до начала переговоров, что привело к выводу войск из Афганистана и последующей трагедии.

Как писал Главред, на встрече в понедельник, 17 февраля, в Париже европейские лидеры должны были обсудить вариант автоматического обретения Украиной членства в НАТО, если Россия нарушит режим прекращения огня в случае достижения мирного соглашения.

Народный депутат Украины, дипломат и основатель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко считает, что, судя по заявлениям избранного президента США Дональда Трампа, Украина не станет членом НАТО при его каденции.

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Кто такая Мария Захарова Мария Захарова - директор Департамента информации и прессы МИД РФ. Как центральная фигура правительственной пропаганды, она способствовала развертыванию российских войск в Украине. Поэтому она поддерживала действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Российская чиновница нередко фигурирует в международных скандалах из-за неумения вести адекватную дискуссию, а в пропагандистских кругах ее обвиняют в злоупотреблении алкоголем.

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