Не НАТО: депутат сказал, какими могут быть гарантии безопасности Украины

Добиться Украине членства в НАТО при Трампе будет трудно.

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Гарантии безопасности Украины / коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, ua.depositphotos.com

Главное из заявления дипломата:

Украина, вероятно, не станет членом НАТО при президентстве Трампа

Гарантиями безопасности Украины можно считать двусторонние договоры

Членство в Евросоюзе не является гарантией безопасности

Судя по заявлениям избранного президента США Дональда Трампа, Украина при его президентстве не станет членом НАТО. Об этом в интервью Главреду рассказал народный депутат Украины, дипломат, основатель фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко.

Он предположил, какими могут быть гарантии безопасности Украины, если не НАТО.

"Намерение Украины добиваться членства в НАТО является конституционным положением, которое изменить во время войны невозможно, поэтому оно остается актуальным. Другими словами, добиваться членства в НАТО - это требование законодательства. Пока что мы активно работаем в этом направлении и будем работать с новой администрацией США. Если Трамп хочет вести переговоры с позиции силы, то почему нет? Почему не допустить возможность изменения позиции администрации Трампа относительно членства Украины в НАТО", - подчеркнул он.

По его словам, гарантиями безопасности можно считать двусторонние договоры.

"Уже подписанные нами договоры - по безопасности, но не о гарантиях безопасности, а о сотрудничестве по безопасности. Слово "гарантии" употребляется, но, на мой взгляд, несколько неосторожно. Речь идет о том, что наши партнеры берут на себя определенные обязательства по сотрудничеству в оборонной сфере в случае продолжения вооруженной агрессии России против Украины. Конечно, ни в одном из этих договоров нет положений о том, что эти страны обязуются вступить в войну на стороне Украины или применить ядерное оружие в случае применения его Россией против Украины. А такие гарантии нам нужны, потому что мы убедились и убедили весь мир в том, что в конвенционной войне мы вполне способны не только успешно сопротивляться России, но и победить её", - подчеркнул народный депутат.

Яременко также добавил, что когда речь идет об угрозе применения в этой войне ядерного оружия, то без гарантий со стороны ядерных государств, хотя бы на двустороннем уровне, трудно решить вопрос противостояния России.

"Само по себе членство в Евросоюзе не является гарантией безопасности и не предусматривает применение государствами ЕС силы для обороны одного из своих членов, но это могло бы стать очень серьезным шагом вперед и если не гарантией безопасности, то очень серьезным сдерживающим фактором для России", - подытожил дипломат.

Смотрите видео разговора с Богданом Яременко, в котором он рассказал, чего ждать Украине от Трампа после инаугурации:

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, мировой банк прогнозирует, что рост экономики Украины в 2025 году замедлится до 2,0%. Такой прогноз был сделан, основываясь на предположении, что активные боевые действия в нашем государстве будут продолжаться на протяжении всего 2025 года.

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что избранный президент США Дональд Трамп и его команда переоценивают свои возможности по быстрому окончанию войны России против Украины. В частности, поражение Украины в войне "будет провалом Трампа".

Кандидат Трампа на должность государственного секретаря Марко Рубио заявил, что окончание войны в Украине должно быть официальной политикой США. Для достижения мира обе стороны должны пойти на "уступки".

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Кто такой Богдан Яременко Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) - украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

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