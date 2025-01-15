'Нужны уступки': кандидат в госсекретари США рассказал, как завершить войну

РФ не сможет захватить всю Украину, поскольку территория страны слишком велика, а украинцы отчаянно защищают свою землю, сказал Марко Рубио.

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Кандидат Трампа в госсекретаре США сделал заявление о войне России против Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, скриншот из видео

Ключевые тезисы Рубио:

И Украине, и РФ придется пойти на уступки для завершения войны

Россия не сможет захватить всю Украину

Для переговоров Украина должна иметь рычаги влияния

Завершение войны в Украине должно быть официальной политикой США. Для достижения мира обе стороны должны пойти на "уступки". Об этом заявил кандидат Трампа на должность государственного секретаря Марко Рубио на слушаниях в Сенате, пишет NBC News.

"Я хочу, чтобы смерти прекратились. Я хочу, чтобы люди перестали умирать. Я хочу, чтобы прекратились убийства. И, честно говоря, я не знаю, как кто-то может говорить, что не хочет этого. Разрушения, которые переживает Украина, являются чрезвычайными", - сказал он.

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Он подчеркнул, что Россия не сможет захватить всю Украину, поскольку территория страны слишком велика, а "украинцы слишком храбрые" и отчаянно защищают свою землю. Он также отметил, что невозможно полностью вытеснить россиян с оккупированных территорий.

"Проблема, с которой сталкивается Украина, заключается не в том, что у нее заканчиваются деньги, а в том, что у нее заканчиваются украинцы. Здесь важна разница в размерах. То, что сделал Владимир Путин, является неприемлемым. В этом нет никаких сомнений, но эта война должна закончиться. И я думаю, что это должно быть официальной политикой Соединенных Штатов, - мы хотим, чтобы она (война - Главред) закончилась", - заявил кандидат на должность госсекретаря.

Рубио подчеркнул, что мирное урегулирование войны требует сложной дипломатии и готовности к уступкам с обеих сторон. По его словам, важно, чтобы и Россия, и Украина, и США имели рычаги влияния, чтобы достичь баланса в переговорах.

"Нужны уступки со стороны Российской Федерации, а также со стороны украинцев и Соединенных Штатов. Также важно, чтобы был определенный баланс с обеих сторон. По сути, будет трудно достичь этой цели - прекращения огня и, в конце концов, мирного урегулирования, если обе стороны не будут иметь рычагов влияния", - предположил политик.

По его мнению, Путин пытается получить максимальные рычаги влияния для того, чтобы заставить Украину согласиться на нейтралитет, переоснаститься и напасть снова через 4 или 5 лет. Рубио заявил, что такое развитие событий является неприемлемым для международного сообщества.

"По той же причине я считаю, что важно, чтобы украинцы имели рычаги влияния, но им также придется пойти на уступки, чтобы достичь этого соглашения. Это будет очень трудно. Это будет непросто. Конфликты такого характера, которые имеют историческую основу, требуют много жесткой дипломатии и тяжелой работы, но это то, что должно произойти. Этот конфликт должен закончиться", - добавил сенатор.

Смотрите видео заявления Марко Рубио:

Выступление Марко Рубио в Сенате / Фото: скриншот

Завершение войны в Украине - последние новости

Напомним, перед выборами 5 ноября Дональд Трамп обещал заключить соглашение между Украиной и Россией уже в первый день на посту, но его советники признают, что на урегулирование войны уйдет несколько месяцев или даже больше. Оценки советников совпадают с предыдущими заявлениями спецпредставителя Трампа Кита Келлога о завершении войны в течение 100 дней.

Также нардеп Федор Вениславский считает, что есть два возможных варианта завершения войны: или поставки дальнобойных ракет для ударов по России, или помощь миротворцев для остановки боевых действий. Однако пока этот вопрос остается на уровне обсуждений и предположений в парламенте.

Как сообщал Главред, бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун утверждает, что Дональд Трамп стремится завершить войну, чтобы США не тратили средства на Украину. Основная задача Трампа - сделать Америку великой, но он не понимает, что без геополитических успехов США не смогут быть великими.

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Кто такой Марко Рубио Марко Антонио Рубио - американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы. Недавно Рубио повторил позицию Трампа относительно войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", - пишет издание The New York Times.

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