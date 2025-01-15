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"Политический пиар": Ягун объяснил хитрость заявлений Трампа о войне в Украине

Анна Косик
15 января 2025, 05:03
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Трамп наделал шума своими заявлениями по Украине накануне инаугурации, однако есть важный нюанс.
'Политический пиар': Ягун объяснил хитрость заявлений Трампа о войне в Украине
Всерьез воспринимать все заявления Трампа можно только после его вступления в должность президента / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Что сказал Ягун:

  • Сейчас невозможно объективно оценить, какой будет политика Трампа
  • Республиканец не впервые выходит с абсурдными заявлениями
  • Учитывать то, что говорит Трамп надо после его инаугурации

Недавно Дональд Трамп сделал несколько неоднозначных заявлений об окончании войны в Украине, возможности вступления Украины в НАТО и предстоящей встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Однако пока не стоит отталкиваться от этих слов Трампа. Об этом в чате на Главреде рассказал бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

"Не стоит обращать внимание на эти слова, ведь если учитывать абсурдное заявление Трампа о том, что он силой будет захватывать Панамский канал и присоединять Канаду к США, то сказанное об Украине на этом фоне будет выглядеть вообще несерьезно. Трамп так же говорил бог весть что перед 2016 годом, а потом выяснилось, что политическая система США построена таким образом, что президент не имеет всех рычагов и полномочий, чтобы принимать решения самостоятельно и "махать шашкой"", - пояснил он.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Поэтому, как считает Ягун, до 20 января, когда Трамп официально вступит на пост президента США, 99,9% его заявлений будут не более, чем политическим пиаром.

Смотрите видео о том, какой может быть политика Трампа в отношении России и Украины:

Заявления Трампа и его приспешников в контексте войны в Украине

Напомним, Главред писал, что избранный президент США Дональд Трамп заявил о подготовке встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако конкретной даты проведения переговоров он не уточнил.

Относительно завершения войны в Украине Трамп ранее заявлял, что есть только одна стратегия, и она зависит от Путина, и он не может представить, что диктатор в восторге от того, как все произошло.

Накануне советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц вышел с заявлением, что разговор между Путиным и Трамплм может состояться в "ближайшие дни или недели".

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Кто такой Виктор Ягун

Виктор Ягун - украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

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