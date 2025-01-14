"Вынужденный шаг": в Генштабе прокомментировали перевод военных ВС в пехоту

В Генштабе отмечают, что остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил в пехотные подразделения переводить не будут.

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Генштаб прокомментировал перевод военных ВС в Сухопутные войска/ коллаж: Главред, фото: 831 бригада тактической авиации, 4 отдельная танковая бригада

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Генштаб прокомментировали перевод военных Воздушных сил в пехоту

Отмечается, что остродефицитных специалистов переводить не будут

Перевод части военных других родов войск в пехоту является вынужденным шагом

В Генеральном штабе ВСУ прокомментировали информацию о переводе специалистов Воздушных сил в пехотные подразделения.

Такой шаг в Генштабе называют вынужденным, в то же время отмечают, что остродефицитных специалистов переводить не будут.

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"Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины официально сообщает, что остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, которые обслуживают самолеты, в пехотные подразделения переводить не планировалось и не планируется. Вместо этого Воздушные силы ВС Украины наоборот наращивают штатное количество технического и летного персонала", - говорится в сообщении.

Однако отдельные категории личного состава Воздушных сил, как и других видов и родов Вооруженных сил Украины, после предварительной подготовки в учебных центрах, усиливают Сухопутные, Десантно-штурмовые войска и т.д., отметили в Генштабе. Такое решение вызвано тем, что ситуация на фронте непростая, на многих участках не хватает пехотинцев.

"Решение об усилении сухопутных бригад на передовой за счет военнослужащих из подразделений других родов и видов ВСУ является вынужденным шагом военного руководства для укрепления нашей обороны. Следует отметить, что Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины запретил перемещение с занимаемых должностей специалистов высокотехнологичных специальностей и тех, которые прошли подготовку за рубежом на иностранных образцах вооружения и военной техники", - рассказали в Генштабе.

Перевод военных Воздушных сил ВСУ в пехоту - что известно

Ранее сообщалось, что специалистов Воздушных сил массово переводят в пехоту. В связи с этой ситуацией авиатехники обратились к украинцам. Один из бойцов обратился к украинцам от имени всего авиационно-технического персонала Воздушных сил ВСУ, и отметил, что многих техников переводят в пехоту.

Также на ситуацию отреагировал легендарный пилот Вадим Ворошилов с позывным "Карая" (Karaya). Он отметил, что инженерно-технический состав - это очень узконаправленные специалисты, от чьих умений и навыков напрямую зависит безаварийность летной работы и успешность боевого применения авиации.

"Лично я и каждый летчик авиации Воздушных Сил обязан им за постоянную боеготовность и исправность самолетов. Готовы ли мы их просто отдать? Нет, ведь это очень узконаправленные специалисты, которые учились в высших военно-учебных заведениях в течение 5 лет, получали профессиональный опыт подготовки воздушных судов в боевых бригадах и в условиях ведения боевых действий", - написал летчик в своей публикации в Instagram.

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