'Зимняя сказка' накроет часть областей: где в Украине будут снег и сильный мороз

Самая низкая температура воздуха в среду будет в тех областях, где раньше было теплее всего.

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Погода в Украине - в части областей будут снег и сильный мороз/ unsplash.com

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Какой будет погода в Украине 15 января

В каких областях будет снег, а где будет более сильный мороз

Погода в Украине в среду, 15 января, отметится выпадением снега в ряде областей. Так, атмосферные фронты затронут западную часть нашего государства, и там пройдет снег.

В меньшей степени, но также возможен снег и мокрый снег в северных областях. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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В то же время она предупредила, что из-за повышения температуры воздуха днем снег будет мокреть и на дорогах из-за налипания мокрого снега может осложниться ситуация. Диденко призвала украинцев быть осторожными.

Она отметила, что на остальной территории Украины существенных осадков не ожидается, а в южной части даже будет солнечная погода.

"Интересная завтра будет особенность: самой низкой температура воздуха ночью ожидается в южной части Украины (кроме, конечно, Карпат) - минимально -4...-8 градусов! На остальной территории Украины ночью -2...-6 градусов. В течение дня 15-го января "минусы" постепенно будут растворяться среди оттепели, разве что в западных областях будет немного свежее, 0,-3 градуса", - рассказала синоптик.

Погода в Украине 15 января/ Facebook Диденко

Погода в Украине 15 января/ meteoprog

Погода в Киеве 15 января

Диденко отметила, что в Киеве середина января будет ночью с небольшим морозом, -1...-3 градуса, а в течение дня среды температура воздуха будет колебаться около нуля.

"Ночью и утром в столице западный ветер будет порывистым, идя на работу, не забудьте закутаться шарфом, а днем ветер стихнет. Каких-то серьезных осадков завтра в Киеве - вряд ли, разве местами небольшой снег", - рассказала синоптик.

Она отметила, что в дальнейшем в Украине ожидается постепенное повышение температуры воздуха.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что ударят морозы - стала известна дата, когда Украину накроет сильное похолодание. Температура воздуха опустится до -3...-10 градусов, а местами даже до -12.

Также ранее сообщалось, что влупит мороз -13 градусов - Украину накрывает сильное похолодание. Погода во Львове будет очень морозной. "Плюсовых" температур там не будет.

Напомним, Землю накрыла мощная магнитная буря - на Солнце обнаружили корональную дыру. Новая корональная дыра охватывает четверть окружности Солнца, что может иметь серьезные последствия.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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