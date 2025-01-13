Землю накрыла мощная магнитная буря: на Солнце обнаружили корональную дыру

Новая корональная дыра охватывает четверть окружности Солнца, что может иметь серьезные последствия.

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После того, как на Солнце заметили корональную дыру, Землю накрыла магнитная буря / фото: скриншот с YouTube

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Образование дыры может повлиять на усиление магнитных бурь

13 января уже зафиксирована мощная магнитная буря

На Солнце открылась огромная корональная дыра, которая охватывает 1/4 окружности Солнца, и это не обычное солнечное явление. Об этом в соцсети X сообщил аналитик космической погоды Бен Дэвидсон.

Он пояснил, что корональная дыра действует как космический пожарный шланг, направляющий солнечные ветры на Землю. Когда эти усиленные солнечные ветры попадают на магнитное поле Земли, они вызывают геомагнитные бури.

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"Я говорил, что здесь будет видна огромная корональная дыра. Она охватывает более четверти окружности нашей звезды. Усиленный солнечный ветер достигнет Земли в ближайшие часы", - написал Дэвидсон.

Корональная дыра на Солнце / фото: h ttps:// x.com/SunWeatherMan

Усиление активности Солнца уже зафиксировал ресурс meteoagent. 13 января зафиксирована мощная магнитная буря с К-индексом 6. Однако уже завтра она утихнет, а К-индекс в ближайшие дни составит 2-3 балла.

Магнитная буря 13 января / фото: скриншот с meteoagent

Заметим, что уровень мощности магнитных бурь классифицируется между показателями 2 и 9. Чем выше К-индекс, тем более мощным магнитным колебаниям он соответствует. Поэтому 6-балльная магнитная буря соответствует красному, а 3-балльная - зеленому уровню.

Влияние магнитных бурь на людей

Многие в период солнечной активности испытывают ухудшение самочувствия, в частности головную боль, головокружение, тошноту, боль в области сердца. Среди распространенных симптомов также:

слабость

сонливость

боль в спине и суставах

повышенное давление

обострение хронических заболеваний

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Что делать во время магнитной бури

Как сообщает Главред, если вы чувствительны к магнитным бурям, во время повышенной солнечной активности нужно придерживаться нескольких правил, чтобы улучшить свое самочувствие, а именно:

Ограничить употребление жирной, острой и мучной пищи;

Отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;

Отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;

Чаще находиться на свежем воздухе и больше ходить пешком;

Регулярно проветривать комнату.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызваны возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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