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Мощнейшая вспышка произошла на Солнце: когда обрушится жесткая магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
24 октября 2024, 23:45
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Эта магнитная буря может вызвать появление Северного сияния.
солнце, магнитная буря, космос
Украину атакует новая магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

Вы узнаете:

  • Когда страну накроет новая магнитная буря
  • К чему может привести мощная вспышка на Солнце
  • Когда начнется Северное сияние

На Солнце произошла мощная вспышка и она спровоцирует сильную магнитную бурю. Об этом сообщает meteoagent.

Буря началась еще 14 октября. Её мощность варьировалась от 5-ти до 7-ми баллов. Своего пика она достигла 19 октября и достигла 7-ми баллов. После этого буря держалась три дня на уровне пяти баллов.

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23 октября мощность магнитной бури опустилась до 4-х баллов. Ожидается, что на таком же уровне она продержится до 25 октября включительно, после чего опустится до 3-х баллов и пойдет на спад.

магнитная буря
Украину атакует новая магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 5 вспышек класса С и Х. Сообщается, что 24 октября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 60%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 27 солнечных пятен.

Spaceweather сообщает о том, что на Солнце произошла невероятно сильная вспышка класса X3.3. Она вырвалась из солнечного пятна AR3869. Эта вспышка может вызвать коротковолновое радиоотключение над Австралией и Юго-Восточной Азией. Может быть заметна потеря сигнала на частотах ниже 30 МГц.

Магнитная буря, вызвана этой вспышкой, обрушится на Землю уже 26 октября. Она будет очень сильной и может спровоцировать даже Северное сияние.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Влияние магнитной бури на человека / Инфографика Главред

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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