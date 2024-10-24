Погода резко меняется: какие регионы накроют дожди

Синоптики прогнозируют сильный туман во многих областях Украины.

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Прогноз погоды в Украине на 25 октября / фото: pexels

О чем идет речь:

В каких областях ожидать туман

Где температура воздуха упадет до +11 градусов днем

В каких областях синоптики прогнозируют дожди

Погода в Украине 25 октября будет солнечной и теплой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о сильном тумане в западных, Житомирской, Винницкой областях и в северо-восточной части страны. Видимость ожидается 200-500 м. Синоптики объявили І уровень опасности.

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Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что Украину накроет антициклон. днем будет сухо, но ночью ожидается холодная погода. Такая погода будет продолжаться и в дальнейшем. Осадки пока не ожидаются.

Кто такая Наталка Диденко / Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 25 октября / фото: ventusky

Погода 25 октября

В Украине 25 октября будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дождь в восточных областях. В западных, Житомирской, Винницкой и северо-восточных областях будет туман. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 2-7° тепла, в западных областях около 0°; днем 9-14° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны до 17°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +4

По данным meteoprog, 25 октября в Украине будет тепло. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +7...+17 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской и Луганской областях. Там температура воздуха повысится до +6...+11 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 25 октября / фото: meteoprog

Погода 25 октября в Киеве

В Киеве 25 октября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 2-7° тепла, днем 9-14°; в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 11-13°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 25 октября / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщалось, что в некоторых регионах Украины влупит 5-градусный мороз и будут осадки - синоптики рассказали, в каких областях выпадет снег.

Кроме того, в Украине три дня будут заморозки - синоптик Наталья Диденко назвала дни, которые будут самыми холодными в течение этой недели.

Также, в большинстве регионов Украины прогнозируются дожди. Синоптики советуют попрощаться с бабьим летом из-за приближения мощного антициклона.

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