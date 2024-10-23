Возвращается мороз: в каких областях влупит -3

Синоптики предупреждают о том, что во многих областях Украины будет туман.

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Прогноз погоды в Украине на 24 октября / фото: pexels

Вы узнаете:

Будут ли дожди

В каких областях прогнозируют туман

Где температура воздуха повысится до +19 градусов

Погода в Украине 24 октября будет солнечной и теплой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что Украину накроет антициклон Xelat. На севере, в центральных и восточных областях могут быть порывы ветра 8-13 м/с.

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Температура воздуха повысится до +16 градусов. Пока дожди не прогнозируют даже с 28-го октября. В Украине будет сухая погода.

Кто такая Наталка Диденко / Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 24 октября / фото: ventusky

Погода 24 октября

В Украине 24 октября будет переменная облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. В западных, Житомирской и Винницкой областях будет туман. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 1-6° тепла, в южной части 5-10°, на высокогорье Карпат от 2° тепла до 3° мороза; днем 9-14° тепла, на Закарпатье и юге страны до 17°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +16

По данным meteoprog, 24 октября в Украине будет тепло. Теплее всего будет в Херсонской и Одесской областях. Там температура воздуха повысится до +9...+16 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха повысится до +4...+13 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 24 октября / фото: meteoprog

Погода 24 октября в Киеве

В Киеве 24 октября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 1-6° тепла, днем 9-14°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 11-13°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 24 октября / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщалось, что в некоторых регионах Украины влупит 5-градусный мороз и будут осадки - синоптики рассказали, в каких областях выпадет снег.

Кроме того, в Украине три дня будут заморозки - синоптик Наталья Диденко назвала дни, которые будут самыми холодными в течение этой недели.

Также, в большинстве регионов Украины прогнозируются дожди. Синоптики советуют попрощаться с бабьим летом из-за приближения мощного антициклона.

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