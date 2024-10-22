Температура снова упадет: синоптик назвала день, когда придет новое похолодание

В ближайшие дни будет без осадков, но температура воздуха скоро начнет существенно падать.

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Погода в Украине - температура снова упадет/ unsplash.com

Вы узнаете:

С какой даты в Украине снова начнется похолодание

Какие дни на этой неделе будут самыми теплыми

Где в Украине возможны дожди 23 октября

Погода в Украине в ближайшие дни еще будет теплой, но уже скоро температура воздуха снова начнет опускаться.

Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в комментарии УНИАН. Она отметила, что самыми теплыми днями текущей недели будут среда, 23 октября, и возможно четверг, 24 октября. А в дальнейшем погодные условия уже будут меняться.

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"А дальше уже - определенное снижение температурных показателей. Потому что здесь, если мы днем будем иметь до +15 даже в большинстве областей, то с четверга - это уже +13, пятница +11. Скажем так, могут быть такие значения температуры", - сказала Птуха.

Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

В то же время синоптик Наталья Диденко отметила, что погода в ближайшие дни существенно не будет меняться. Лишь в среду, 23 октября, в западных областях немного увеличится облачность и может быть небольшой дождь, а на Левобережье усилится ветер до 8-12 метров в секунду.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Кто такая Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине 23 октября/ meteoprog

Погода в Киеве на неделю

Также синоптик Наталья Птуха рассказала, какой будет погода в столице Украины в течение недели. Она отметила, что преимущественно осадков не ожидается, большинство дней будет царить солнечная погода.

"В пределах +15 будут вторник-среда. А четверг, опять же, +13 и потом определенное снижение: в дневные часы до +11 градусов. Но ночная температура - в пределах +2...+7. Даже немного выше: если брать непосредственно город, то конечно, у нас +4...+8 даже может быть в ночные часы", - отметила Птуха.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украину пришло бабье лето - синоптики назвали самые теплые дни. До конца октября украинцев ждут солнце, туманы, холодные ночи и теплые дни.

Напомним в Украину возвращаются дожди - стало известно, в каких регионах ожидаются осадки. Синоптики предупреждают, что Украину накрыло новое "бабье лето".

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