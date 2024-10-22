Температура снова упадет: синоптик назвала день, когда придет новое похолодание

Вы узнаете:
- С какой даты в Украине снова начнется похолодание
- Какие дни на этой неделе будут самыми теплыми
- Где в Украине возможны дожди 23 октября
Погода в Украине в ближайшие дни еще будет теплой, но уже скоро температура воздуха снова начнет опускаться.
Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в комментарии УНИАН. Она отметила, что самыми теплыми днями текущей недели будут среда, 23 октября, и возможно четверг, 24 октября. А в дальнейшем погодные условия уже будут меняться.
"А дальше уже - определенное снижение температурных показателей. Потому что здесь, если мы днем будем иметь до +15 даже в большинстве областей, то с четверга - это уже +13, пятница +11. Скажем так, могут быть такие значения температуры", - сказала Птуха.
Кто такая Наталья Птуха
Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.
В то же время синоптик Наталья Диденко отметила, что погода в ближайшие дни существенно не будет меняться. Лишь в среду, 23 октября, в западных областях немного увеличится облачность и может быть небольшой дождь, а на Левобережье усилится ветер до 8-12 метров в секунду.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Киеве на неделю
Также синоптик Наталья Птуха рассказала, какой будет погода в столице Украины в течение недели. Она отметила, что преимущественно осадков не ожидается, большинство дней будет царить солнечная погода.
"В пределах +15 будут вторник-среда. А четверг, опять же, +13 и потом определенное снижение: в дневные часы до +11 градусов. Но ночная температура - в пределах +2...+7. Даже немного выше: если брать непосредственно город, то конечно, у нас +4...+8 даже может быть в ночные часы", - отметила Птуха.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что в Украину пришло бабье лето - синоптики назвали самые теплые дни. До конца октября украинцев ждут солнце, туманы, холодные ночи и теплые дни.
Напомним в Украину возвращаются дожди - стало известно, в каких регионах ожидаются осадки. Синоптики предупреждают, что Украину накрыло новое "бабье лето".
Вас также может заинтересовать:
- 5 ошибок за 11 секунд найдет только гений: сложная загадка на внимательность
- Женщина нашла в доме покойного папы зловещую записку, которая ее напугала: о чем там говорилось
- Число 45 найдет только гений: на загадку дается всего 5 секунд
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред