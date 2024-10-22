В Украину пришло бабье лето: синоптики назвали самые теплые дни

До конца октября украинцев ждут солнце, туманы, холодные ночи и теплые дни.

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Ночи будут холодными, а дни - солнечными и теплыми / Фото: pixabay.com

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Какой будет погода в Украине до конца октября 2024

Сколько дней продлится бабье лето

В Украину пришло бабье лето. Погода будет солнечной и теплой. При этом синоптики предупредили о туманах, что является типичным явлением для этого времени года. Дожди не прогнозируются до 28 октября.

Как пишет ТСН, в большинстве областей столбики термометров будут подниматься до +14…+18 градусов.

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"Ночи, конечно, будут холодными, с периодическими заморозками, соответственно, в домах тоже будет холодно. В середине недели вероятность заморозков снизится. Ближайшие дожди ожидаются с 28 октября. А пока — солнце, туманы, холодные ночи, теплые дни, мечты об отоплении и красивые красные виноградные листья", - говорится в сообщении.

Метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует, что погода по всей Украине в течение третьей декады октября также будет определяться влиянием поля высокого атмосферного давления. Ожидается преобладание антициклона, в котором будет циркулировать теплая воздушная масса.

Самыми теплыми будут периоды с 22 по 24 октября, а также с 28 по 31 октября.

В эти дни температура воздуха днем будет колебаться в пределах +11…+18 градусов, ночью столбики термометров покажут +2…+7. Ночью и утром местами туман. Такую погоду можно по праву считать настоящим бабьим летом.

Погода в Украине - прогнозы

Погода в Украине 22 октября будет солнечной и теплой.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в Украине будет сухо и тепло в течение всей недели. В этот период не ожидаются даже заморозки.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха предупредила, что потепление продлится оно недолго. Уже с четверга в страну зайдет более прохладный воздух, а на следующей неделе ожидается похолодание.

Ранее начальница отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко также спрогнозировала, ждать ли украинцам бабьего лета.

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