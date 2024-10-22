В Украину пришло бабье лето: синоптики назвали самые теплые дни

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине до конца октября 2024
- Сколько дней продлится бабье лето
В Украину пришло бабье лето. Погода будет солнечной и теплой. При этом синоптики предупредили о туманах, что является типичным явлением для этого времени года. Дожди не прогнозируются до 28 октября.
Как пишет ТСН, в большинстве областей столбики термометров будут подниматься до +14…+18 градусов.
"Ночи, конечно, будут холодными, с периодическими заморозками, соответственно, в домах тоже будет холодно. В середине недели вероятность заморозков снизится. Ближайшие дожди ожидаются с 28 октября. А пока — солнце, туманы, холодные ночи, теплые дни, мечты об отоплении и красивые красные виноградные листья", - говорится в сообщении.
Метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует, что погода по всей Украине в течение третьей декады октября также будет определяться влиянием поля высокого атмосферного давления. Ожидается преобладание антициклона, в котором будет циркулировать теплая воздушная масса.
Самыми теплыми будут периоды с 22 по 24 октября, а также с 28 по 31 октября.
В эти дни температура воздуха днем будет колебаться в пределах +11…+18 градусов, ночью столбики термометров покажут +2…+7. Ночью и утром местами туман. Такую погоду можно по праву считать настоящим бабьим летом.
Погода в Украине - прогнозы
Погода в Украине 22 октября будет солнечной и теплой.
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в Украине будет сухо и тепло в течение всей недели. В этот период не ожидаются даже заморозки.
Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха предупредила, что потепление продлится оно недолго. Уже с четверга в страну зайдет более прохладный воздух, а на следующей неделе ожидается похолодание.
Ранее начальница отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко также спрогнозировала, ждать ли украинцам бабьего лета.
Вам также может быть интересно:
- Как согреться осенью: абсолютно новый рецепт глинтвейна
- Какое популярное растение обязательно надо подрезать осенью: эксперт рассказал важное правило
- 3 знака зодиака, которые разбогатеют осенью 2024 года
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред