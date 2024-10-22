Последние теплые дни: синоптик сказала, когда в Украину придет похолодание и снег

В ближайшие дни в большинстве регионов Украины воздух будет прогреваться до комфортных +15 градусов. Потом температура воздуха снизится.

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Прогноз погоды до конца октября озвучила синоптик Наталья Птуха / Фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Ждать ли снега и дождей до конца октября

Когда в Украину придет существенное похолодание

Какой будет погода зимой 2024-25

В Украину пришло потепление, но продлится оно недолго. Уже с четверга в страну зайдет более прохладный воздух, а на следующей неделе ожидается похолодание. Такой прогноз погоды на неделю озвучила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

В ближайшие дни в большинстве регионов Украины воздух будет прогреваться до комфортных +15 градусов. На Юге будет теплее - столбики термометров поднимутся до +17…+18 градусов. Ночная температура будет сохраняться в пределах +1…+7 градусов, пишет NV.

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Мороз ожидается в ближайшие дни в Карпатах, а именно -1...-3 на высокогорье.

С четверга, 24 октября, северо-западный ветер немного снизит температуру до +10...+13 в большинстве областей, а еще добавит облачности.

Осадков в течение недели не стоит ждать. Снег также не прогнозируется.

Погода в Киеве

В столице и области всю неделю будет без осадков.

В Киеве температура воздуха ночью составит +3...+6, в области будет немного прохладнее - до +2.

"Дневная температура 22 октября +14...+16, потом несколько дней +13...+15 и 25-27 октября +10...+12 градусов", - сказала Птуха.

Когда в Украину придет похолодание

Атмосферные фронты с северо-запада уже на следующей неделе принесут изменения в погоде. Повысится вероятность того, что в Украине выпадет снег.

"Все-таки приближается третий месяц осени. Конечно, там уже и осадки могут быть, в частности, местами смешанной фазы", - сказала синоптик.

Прогноз погоды на зиму 2024-25

"Для Украины сохраняется тенденция последних лет - то есть зимы становятся все теплее. Ожидаем, что и эта зима не будет исключением", - сказала Птуха.

По прогнозу синоптика, могут быть и периоды холода, но их продолжительность и снижение температуры до таких сильных морозов в -20...-30 градусов становится все короче.

"Или же они иногда вообще отсутствуют, как, например, сезон 2019-2020, когда у нас метеорологическая зима так и не наступила", - напомнила эксперт.

Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

Погода в Украине - прогнозы

По прогнозу Укргидрометцентра, погода в Украине 22 октября будет солнечной и теплой.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в Украине будет сухо и тепло в течение всей недели. В этот период не ожидаются даже заморозки.

Метеоролог Игорь Кибальчич сообщал, что в течение недели на погоду в Украине будет влиять антициклон. Он обеспечит стабильную погоду с высоким атмосферным давлением и почти полным отсутствием осадков. Детальный прогноз погоды на неделю читайте в материале: В Украину ворвался антициклон: синоптик назвал самые теплые дни на этой неделе.

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