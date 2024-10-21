Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

В Украину ворвался антициклон: синоптик назвал самые теплые дни на этой неделе

Руслана Заклинская
21 октября 2024, 09:09
1132
В течение недели температуры будут снижаться до отметок около 0 °С, а иногда и ниже, однако днем солнечная погода будет способствовать повышению температуры.
В Украину ворвался антициклон: синоптик назвал самые теплые дни на этой неделе
В течение всей недели ожидается сухая погода с туманами / Фото: pixabay.com

В течение недели на погоду в Украине будет влиять антициклон. Он обеспечит стабильную погоду с высоким атмосферным давлением и почти полным отсутствием осадков. Таким прогнозом поделился метеоролог Игорь Кибальчич.

По его словам, ночи будут прохладными, с температурой местами ниже 0 °С, а днем воздух будет прогреваться до +10...+17 °С, что немного превышает климатическую норму. Кроме того, во многих регионах возможны туманы, которые являются типичными для этого времени года.

Погода в Украине на понедельник, 21 октября

На всей территории Украины будет царить малооблачная погода, осадков не предвидится. Небольшие дожди ожидаются лишь на крайнем востоке ночью.

видео дня

Ветер будет южным на западе и северным на остальной территории со скоростью 5 - 10 м/с. Ночная температура будет колебаться от +1 до +6 °С, на западе и севере возможны заморозки до -4 °С. Днем температура достигнет +10...+15 °С.

Погода в Украине на вторник, 22 октября

По всей стране сохранится устойчивая погода без осадков. Ночью и утром местами возможны туманы. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с.

Температура ночью составит +1...+6 °С, а на западе и севере около 0 °С. Однако уже днем потеплеет до +12...+17 °С.

Погода в Украине на среду, 23 октября

Кибальчич утверждает, что в среду ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами будут наблюдаться туманы.

Ветер преимущественно западный, 5 - 10 м/с. Температура ночью составит +2...+7°C, а днем +13...+18°C.

Погода в Украине на четверг, 24 октября

По всей Украине осадки не прогнозируются. Лишь в Карпатах и на Прикарпатье ночью местами возможны небольшие дожди. Ветер северо-западный, 5 - 10 м/с.

Температура ночью упадет до +3...+8°C, днем поднимется до +11...+16°C. В то же время на крайнем юге местами потеплеет до +18°C.

Погода в Украине на пятницу, 25 октября

Метеоролог отметил, что в пятницу антициклон продолжит определять погоду. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура ночью - +1...+6°C, днем +11...+16°C.

Погода в Украине на субботу, 26 октября

В субботу по всей территории страны осадков не прогнозируют. Ночью и утром местами будут наблюдаться туманы. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Ночная температура составит +1...+6°C, однако днем в Украине потеплеет до +11...+16°C.

Погода в Украине на воскресенье, 27 октября

На всей территории Украины осадков не предвидится. Лишь днем и вечером на крайнем западе пройдут небольшие дожди.

Ветер южный и юго-восточный со скоростью 5 - 10 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +1...+6°C, днем поднимется до +11...+16°C.

Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, в Украину на несколько дней вернется "бабье лето". Пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха отметила, что с 22 октября изменится конфигурация барических образований, что приведет к повышению температуры.

Также Птуха сообщила, что в начале ноября в Украине может образоваться циклон, который принесет дожди, местами с мокрым снегом. По ее словам, первый снег может появиться в виде смешанных осадков.

Как сообщал Главред, погода в Украине в ближайшие дни будет солнечной и без осадков. Синоптик Наталья Диденко рассказала, что стоит также ожидать туманов.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Погода в Украине Погода на неделю Игорь Кибальчич
Реклама

Главное за день

Ещё
Почти 120 ракет и дронов, есть прилеты: РФ массированно ударила по Украине - сколько сбили

Почти 120 ракет и дронов, есть прилеты: РФ массированно ударила по Украине - сколько сбили

10:48Украина
Убили молотком: в РФ ликвидировали пилота, причастного к смертельным атакам по Украине

Убили молотком: в РФ ликвидировали пилота, причастного к смертельным атакам по Украине

10:11Мир
РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу: ранен ребенок, повреждена гостиница

РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу: ранен ребенок, повреждена гостиница

09:22Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцев ждет повышение тарифов на коммунальные услуги: в чем причина

Украинцев ждет повышение тарифов на коммунальные услуги: в чем причина

В Украину пришло потепление: синоптик назвала дату возвращения сильных дождей

В Украину пришло потепление: синоптик назвала дату возвращения сильных дождей

Гороскоп Таро на неделю с 21 по 27 октября: Раку - неожиданная помощь, Рыбам - облегчение

Гороскоп Таро на неделю с 21 по 27 октября: Раку - неожиданная помощь, Рыбам - облегчение

Огромный столб огня и дыма: россияне ударили ракетой по Одессе - СМИ

Огромный столб огня и дыма: россияне ударили ракетой по Одессе - СМИ

Обглодали ноги: украденные в зоопарке Мариуполя львы загрызли россиянку в Крыму

Обглодали ноги: украденные в зоопарке Мариуполя львы загрызли россиянку в Крыму

Последние новости

10:48

Почти 120 ракет и дронов, есть прилеты: РФ массированно ударила по Украине - сколько сбили

10:35

С первого взгляда: 4 знака зодиака, которые быстро влюбляются

10:19

Карта Deep State онлайн за 21 октября: что происходит на фронте (обновляется)

10:11

Убили молотком: в РФ ликвидировали пилота, причастного к смертельным атакам по Украине

09:43

Конденсата не окнах не будет: что нужно поставить на подоконник

Что будет с Купянском и какие планы у РФ по Харькову: интервью с Дмитрием ЖмайлоЧто будет с Купянском и какие планы у РФ по Харькову: интервью с Дмитрием Жмайло
09:27

Гороскоп на завтра 22 октября: Весам - важный звонок, Водолеям - большой успех

09:22

РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу: ранен ребенок, повреждена гостиницаФото

09:12

Глава Пентагона Остин внезапно прибыл в Киев: в CNN сообщили цель визита

09:11

Диктатуры наносят удар, пока Запад играет в политикумнение

Реклама
09:09

В Украину ворвался антициклон: синоптик назвал самые теплые дни на этой неделе

08:31

"Нанесу удар прямо по центру Москвы": Трамп заявил, что угрожал Путину

08:23

Скандал P.Diddy: как принцы Уильям и Гарри фигурируют в грязной истории

08:00

ВСУ продвинулись севернее Суджи: в ISW рассказали о боях в Курской области

07:44

РФ продвинулась на Донбассе и оккупировала еще один населенный пункт – DeepStateФото

06:43

В Киеве ночью гремели взрывы: РФ атаковала "Шахедами", есть пострадавший

06:06

Казанское сидение "путина" и войска КНДР в РФмнение

04:30

Большинство не сможет найти лишние предметы: интересная головоломка для гениев

04:02

Большинство об этом даже не знает: как правильно по этикету общаться онлайн

02:36

Мощная разработка: Украине появились дроны-перехватчики ШахедовВидео

02:30

Рекордный урожай ошарашит результатом: лучшие сорта картофеля на посадкуФотоВидео

Реклама
01:30

Странные нежности: путинист Петросян чуть не открутил 4-летнему сыну голову

20 октября, воскресенье
23:29

В областях раздаются взрывы, есть пострадавшие: Украина под атакой Шахедов, ракет и КАБовВидео

23:24

Аль Пачино пережил попытку похищения

22:13

Елена Зеленская в компании 8 первых леди и джентльменов вошла в историю издания "Elle"

22:12

Уничтожены тысячи россиян: генерал раскрыл грандиозные потери РФ на фронтеВидео

21:58

Инвалидность для прокуроров: появились первые результаты расследованияВидео

21:27

Звезда Женского квартала и Лиги смеха покрестила первенца

21:26

Огромный столб огня и дыма: россияне ударили ракетой по Одессе - СМИВидео

21:18

Вызвали огонь на себя: морпехи ВСУ в окружении спасли раненых побратимовВидео

20:40

Интересные детали о пенсиях прокурорам: цинизм зашкаливаетмнение

20:23

"Мы не против": во Франции назвали главное условие вступления Украины в НАТОВидео

19:38

В Украину пришло потепление: синоптик назвала дату возвращения сильных дождей

19:24

"Тактика оказалась эффективной": в ВСУ назвали направления круглосуточных штурмовВидео

19:22

У РФ есть силы идти в наступление, но появился очень важный нюанс - эксперт

18:35

"Россия станет сильнее": в НАТО сделали неожиданное заявление

18:24

В НАТО назвали главную цель переброски войск КНДР для войны с УкраинойВидео

18:17

Флот "сменил прописку": в РФ подтвердили, что в панике вывели корабли из Черного моря

17:23

Обглодали ноги: украденные в зоопарке Мариуполя львы загрызли россиянку в КрымуВидео

16:55

Начнется "черная полоса" и притянется зло: куда нельзя ходить 21 октября - приметы

16:53

Неизвестные устроили погром на могилах военных во Львове: СМИ показали вероятного вандала

Реклама
16:47

Иностранцы были ошеломлены, узнав о назначении малоизвестной функции двериВидео

16:22

Девушка сделала тест ДНК ради забавы и теперь живет в страхе

16:18

Замена войск США в Европе на ВСУ: в НАТО жестко ответили на идею ЗеленскогоВидео

15:40

"Запугала, искалечила, назвала больной": путинистке Успенской "вмазала" нестабильная дочь

15:15

В Пентагоне удивили странным заявлением: не заметили переброски войск КНДР в РФВидео

14:42

Завод с КАБами - это еще не все: раскрыты подробности ночной атаки Украины на Россию

14:26

К согласию не пришли: вопрос ударов вглубь РФ "на паузе" до выборов в США - СМИ

14:19

Заморозки откладываются: синоптик предупредила, когда в Украину вернется тепло

13:54

Приостановление бронирования в "Дії": депутат объяснил, что случилось

13:48

Армия РФ не выполнила задачу Путина: оккупанты "обломали зубы" возле Покровска - Маломуж

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять