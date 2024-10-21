В Украину ворвался антициклон: синоптик назвал самые теплые дни на этой неделе

В течение недели на погоду в Украине будет влиять антициклон. Он обеспечит стабильную погоду с высоким атмосферным давлением и почти полным отсутствием осадков. Таким прогнозом поделился метеоролог Игорь Кибальчич.
По его словам, ночи будут прохладными, с температурой местами ниже 0 °С, а днем воздух будет прогреваться до +10...+17 °С, что немного превышает климатическую норму. Кроме того, во многих регионах возможны туманы, которые являются типичными для этого времени года.
Погода в Украине на понедельник, 21 октября
На всей территории Украины будет царить малооблачная погода, осадков не предвидится. Небольшие дожди ожидаются лишь на крайнем востоке ночью.
Ветер будет южным на западе и северным на остальной территории со скоростью 5 - 10 м/с. Ночная температура будет колебаться от +1 до +6 °С, на западе и севере возможны заморозки до -4 °С. Днем температура достигнет +10...+15 °С.
Погода в Украине на вторник, 22 октября
По всей стране сохранится устойчивая погода без осадков. Ночью и утром местами возможны туманы. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с.
Температура ночью составит +1...+6 °С, а на западе и севере около 0 °С. Однако уже днем потеплеет до +12...+17 °С.
Погода в Украине на среду, 23 октября
Кибальчич утверждает, что в среду ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами будут наблюдаться туманы.
Ветер преимущественно западный, 5 - 10 м/с. Температура ночью составит +2...+7°C, а днем +13...+18°C.
Погода в Украине на четверг, 24 октября
По всей Украине осадки не прогнозируются. Лишь в Карпатах и на Прикарпатье ночью местами возможны небольшие дожди. Ветер северо-западный, 5 - 10 м/с.
Температура ночью упадет до +3...+8°C, днем поднимется до +11...+16°C. В то же время на крайнем юге местами потеплеет до +18°C.
Погода в Украине на пятницу, 25 октября
Метеоролог отметил, что в пятницу антициклон продолжит определять погоду. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура ночью - +1...+6°C, днем +11...+16°C.
Погода в Украине на субботу, 26 октября
В субботу по всей территории страны осадков не прогнозируют. Ночью и утром местами будут наблюдаться туманы. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Ночная температура составит +1...+6°C, однако днем в Украине потеплеет до +11...+16°C.
Погода в Украине на воскресенье, 27 октября
На всей территории Украины осадков не предвидится. Лишь днем и вечером на крайнем западе пройдут небольшие дожди.
Ветер южный и юго-восточный со скоростью 5 - 10 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +1...+6°C, днем поднимется до +11...+16°C.
Кто такой Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, в Украину на несколько дней вернется "бабье лето". Пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха отметила, что с 22 октября изменится конфигурация барических образований, что приведет к повышению температуры.
Также Птуха сообщила, что в начале ноября в Украине может образоваться циклон, который принесет дожди, местами с мокрым снегом. По ее словам, первый снег может появиться в виде смешанных осадков.
Как сообщал Главред, погода в Украине в ближайшие дни будет солнечной и без осадков. Синоптик Наталья Диденко рассказала, что стоит также ожидать туманов.
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