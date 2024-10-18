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В Украину вернется "бабье лето": когда ждать невероятного потепления

Руслана Заклинская
18 октября 2024, 23:01
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В октябре Украину накроет невероятное потепление, которое продержится несколько дней, рассказала Наталья Птуха.
В Украину вернется 'бабье лето': когда ждать невероятного потепления
В Украину на несколько дней вернется "бабье лето" / Фото: pixabay.com

В Украине со вторника, 22 октября, ожидается повышение температуры. "Бабье лето" продлится несколько дней. Об этом сообщила пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха во время брифинга.

"Начиная с третьей декады октября у нас все же может быть определенное повышение температуры. По крайней мере, где-то с 22-го числа будет определенное изменение конфигурации барических образований на территории Украины, и, соответственно, уже будет изменение воздушных масс. Не очень ощутимо, но все же, по крайней мере, ожидаем, что заморозков ночных уже не будет, или если и будут, то разве что на поверхности почвы и достаточно локально", - рассказала она.

Птуха добавила, что ночная температура будет держаться в пределах +2°C - +7°C, а иногда может достигать +8°C. Зато дневная температура будет более комфортной.

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"Если сейчас у нас днем +7-13 градусов, до 15-16 на Закарпатье, то в дальнейшем, с 22 октября в большинстве регионов Украины уже +11-16 градусов будет в дневные часы. То есть, в принципе, для октября это достаточно комфортные показатели температуры", - отметила синоптик.

По ее словам, комфортные температурные показатели могут сохраняться до середины третьей декады октября. А уже в конце октября будут определенные перестройки синоптических процессов, тогда в Украину могут поступать атмосферные фронты.

Резкое снижение температуры в Украине

Птуха также пояснила, что нынешнее снижение температуры вызвано влиянием антициклонов, которые принесли холодный воздух из северных широт.

"В большинстве регионов Украины сейчас есть ощутимое снижение температуры и также заморозки. У нас заморозки (предполагаются - Главред) в ночные часы, 1 и 2 уровня опасности. Это означает, что они могут быть как на почве, так и в воздухе. В ближайшие две ночи заморозки будут достаточно интенсивными, интенсивность (может быть - Главред) даже в пределах 0-5°C градусов по разным регионам Украины", - отметила Птуха.

Синоптик подчеркнула, что облака защищают от заморозков. Поэтому в ближайшую ночь заморозки обойдут юго-восток Украины, где сохраняется облачность и возможны небольшие дожди.

"Но в дальнейшем только по побережью морей их (облаков - Главред) не ожидаем. Это уже ночь на 20-е число", - добавила она.

Кто такая Наталья Птуха

Наталья Птуха - синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, 19 октября в Украине ожидается морозная погода с туманом. Синоптик Наталка Диденко сообщает, что дожди пройдут в Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской областях и в Крыму. В западных регионах будет наблюдаться сильный туман с видимостью 300-500 метров.

Также в начале ноября в Украине может сформироваться циклон, который принесет дожди, местами с мокрым снегом. Пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха отметила, что это будет первый снег, если не учитывать выпадение снега на высокогорье Карпат ранее.

Как сообщал Главред, с понедельника, 21 октября, температура начнет подниматься до +12...+17 градусов, а дни станут солнечными. Диденко рекомендует планировать путешествия с 21 октября, поскольку в эти дни ожидаются комфортные погодные условия.

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