Украину накроет невероятное потепление: синоптики назвали дату

Погода в Украине в начале октября резко изменилась. Как сообщили синоптики Главреду, совсем скоро Украину накроет первое бабье лето.
По данным народного синоптика Станислава Щедрина, первое бабье лето будет в Украине уже в октябре.
"Бабье лето всегда приходит после первого похолодания, заморозков и осенних дождей. В этом году может быть даже несколько бабьих лет. Первое бабье лето можно ожидать в первой декаде октября", - отметил народный синоптик.
По данным синоптиков meteoprog.com, Украину ждет потепление уже с 9 октября.
По данным синоптика Щедрина, следующее - в конце октября.
"После 25 октября будет второе бабье лето в Украине", - отметил он Главреду.
Кто такой Станислав Щедрин
Стас Щедрин – украинский народный синоптик из Кропивницкого. Предоставляет долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине.По заверению синоптика, он занимается прогнозом погоды более десяти лет и использует тот же современный метод вычислений, как и в гидрометцентрах. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что Украину засыпало первым снегом, несутся бешеные ливни - стало известно, в какие регионы ворвется непогода. В Украине прогнозируют значительный температурный контраст - от +9 до +26 градусов, рассказала Наталья Диденко.
Также 30 сентября в Украине ожидаются дожди. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях выпал первый снег. На остальной территории будет преобладать сухая погода.
Также ранее сообщалось, когда будет бабье лето 2024 - синоптик сказала, ждать ли потепления в октябре. Во второй месяц осени не будет сильного похолодания и заморозков, считает Татьяна Адаменко.
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