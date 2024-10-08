Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Украину накроет невероятное потепление: синоптики назвали дату

Мария Тупик
8 октября 2024, 10:51
555
Когда в Украине потеплеет, после резкого похолодания.
Погода в Украине
Погода в Украине, когда потеплеет / pixabay

Погода в Украине в начале октября резко изменилась. Как сообщили синоптики Главреду, совсем скоро Украину накроет первое бабье лето.

По данным народного синоптика Станислава Щедрина, первое бабье лето будет в Украине уже в октябре.

"Бабье лето всегда приходит после первого похолодания, заморозков и осенних дождей. В этом году может быть даже несколько бабьих лет. Первое бабье лето можно ожидать в первой декаде октября", - отметил народный синоптик.

видео дня

По данным синоптиков meteoprog.com, Украину ждет потепление уже с 9 октября.

прогноз потепления
Прогноз потепления / meteoprog.com

По данным синоптика Щедрина, следующее - в конце октября.

"После 25 октября будет второе бабье лето в Украине", - отметил он Главреду.

Кто такой Станислав Щедрин

Стас Щедрин – украинский народный синоптик из Кропивницкого. Предоставляет долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине.По заверению синоптика, он занимается прогнозом погоды более десяти лет и использует тот же современный метод вычислений, как и в гидрометцентрах. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Украину засыпало первым снегом, несутся бешеные ливни - стало известно, в какие регионы ворвется непогода. В Украине прогнозируют значительный температурный контраст - от +9 до +26 градусов, рассказала Наталья Диденко.

Также 30 сентября в Украине ожидаются дожди. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях выпал первый снег. На остальной территории будет преобладать сухая погода.

Также ранее сообщалось, когда будет бабье лето 2024 - синоптик сказала, ждать ли потепления в октябре. Во второй месяц осени не будет сильного похолодания и заморозков, считает Татьяна Адаменко.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода синоптик прогноз погоды Погода в Украине
Реклама

Главное за день

Ещё
Почему ВСУ не вышли из Угледара раньше: комбриг 72 бригады дал точный ответ

Почему ВСУ не вышли из Угледара раньше: комбриг 72 бригады дал точный ответ

12:05Украина
У Зеленского сделали заявление о завершении войны: отрицают "компромиссные варианты"

У Зеленского сделали заявление о завершении войны: отрицают "компромиссные варианты"

11:46Украина
На месте удара - масштабный пожар, есть раненые: РФ нанесла массированный удар по Харькову

На месте удара - масштабный пожар, есть раненые: РФ нанесла массированный удар по Харькову

11:22Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Выпадет мокрый снег и ударят заморозки: стала известна дата сильного похолодания

Выпадет мокрый снег и ударят заморозки: стала известна дата сильного похолодания

Влупит мороз и будет засыпать снегом: когда в Украину ворвется "минусовая" погода

Влупит мороз и будет засыпать снегом: когда в Украину ворвется "минусовая" погода

Странное поведение аистов в Украине: орнитолог объяснил, почему они сбиваются в стаи

Странное поведение аистов в Украине: орнитолог объяснил, почему они сбиваются в стаи

Придется заплатить огромный штраф: почему в Германии нельзя ставить палатку в лесу

Придется заплатить огромный штраф: почему в Германии нельзя ставить палатку в лесу

Певица Руслана готовится стать матерью: "Только я должна это сделать"

Певица Руслана готовится стать матерью: "Только я должна это сделать"

Последние новости

12:20

Некоторые уже погибли: Ким Чен Ын отправил свои войска в Украину - Коваленко

12:18

Леопарда найдут лишь те, кто имеет "глаза охотника": загадка, которая под силу только гениям

12:05

Почему ВСУ не вышли из Угледара раньше: комбриг 72 бригады дал точный ответ

11:57

Огромные потери: офицер ВСУ раскрыл детали штурма РФ на Кураховском направлении

11:51

У ВСУ есть успехи на Курщине: Силы обороны продвинулись возле Обуховки

Мобилизация мужчин 50+, бронирование и учет 17-летних: интервью с офицером Сумского ТЦК и СПМобилизация мужчин 50+, бронирование и учет 17-летних: интервью с офицером Сумского ТЦК и СП
11:46

Как проверить свежесть яиц: хитрый трюк для хозяекВидео

11:46

У Зеленского сделали заявление о завершении войны: отрицают "компромиссные варианты"

11:35

"Опустошенная и выжатая": Тоня Матвиенко эмоционально обратилась к покойной маме

11:22

На месте удара - масштабный пожар, есть раненые: РФ нанесла массированный удар по Харькову

Реклама
11:20

Россия готова нанести массированный удар по Украине: названа вероятная дата

11:03

Mirage 2000 для ВСУ: во Франции назвали сроки поставки истребителей

10:54

Что будет, если не прийти по повестке: представитель ТЦК раскрыл все детали

10:51

Украину накроет невероятное потепление: синоптики назвали дату

10:46

"Закрытый" или "общительный" человек: что о вас может рассказать оптическая иллюзия

10:43

ВСУ придется отходить: Мусиенко рассказал о тяжелой ситуации под Курахово

10:41

Китайский гороскоп на завтра 9 октября: Крысам - оскорбления, Собакам - обман

10:41

Войска КНДР могли появиться в Украине: уже есть первые потери - Минобороны Южной Кореи

10:14

Начинает лечиться: предательнице Регине Тодоренко "сорвало крышу" из-за детей

10:04

Как по этикету пользоваться салфеткой - класть на колени или за воротник

09:59

Мобилизация мужчин в возрасте от 50 до 60 лет: в ТЦК рассказали, что изменилось

Реклама
09:52

Водителям на заметку: когда не стоит нажимать непонятную кнопку "OFF" в автоВидео

09:35

РФ ударила по Одесской области "Искандерами" и дронами: ПВО уничтожила 18 "Шахедов"Фото

09:25

"Настя раньше немножко": крестная мама Каменских рассказала общается ли с ней

08:55

Удерживать Угледар не было возможности: в 72 ОМБр раскрыли детали о выходе из города

08:48

Как отбелить сильно загрязненные носки: домашнее средство из трех ингредиентов

08:13

Харрис выдала громкое заявление о переговорах с Путиным "без участия Украины"

08:10

Об усталости от войны и сценарии завершениямнение

08:05

Хакеры взломали роспропаганду: в РФ пожаловались на "беспрецедентную" кибератаку

08:00

Как Украина может вступить в НАТО и что будет с 5-й статьей Альянса

07:55

Дочь путиниста Филиппа Киркорова вызверилась на поклонников - что произошло

06:57

Бои ведутся за каждый подъезд: оккупанты зашли в Торецк

06:00

Сильнейший шторм не отступает: через несколько дней начнется новая магнитная буря

05:49

Прорывных решений не будет: чего ждать Украине от победы Харрис на выборах в США

05:13

США не заинтересованы в военном разгроме России - Золотарев

04:50

Что значит слово "голій": лишь единицы знают его истинное значение

04:14

Мечты станут реальностью: 4 знака зодиака, которые достигнут большого успеха в ноябре

03:38

Мыть унитаз "больше не придется": что нужно положить в туалетный бачокВидео

02:30

"Невозможно устоять": Злата Огневич высказалась про отношения с лидером Бумбокса

01:32

"Ключевая ставка Москвы": появился неожиданный прогноз по выборам в США

01:00

Ручки скажут вам "спасибо": как защитить и увлажнить кожу в холодное время

Реклама
07 октября, понедельник
23:16

Есть погибший, много раненых: в Одессе "прилет" баллистики

22:50

"В любой момент": Жданов предупредил о массированном обстреле Украины "Кинжалами"

22:45

В Феодосии все еще горит нефтебаза, РФ жалуется на новую атаку БПЛАВидео

22:36

Где спрятана белка: только люди с "орлиным зрением" смогут ее найти за 30 секунд

22:15

"Пришло время жениться": путинист Филипп Киркоров показал страстный поцелуй с Анастасией Стоцкой

22:13

План победы раскроют для украинцев: Зеленский рассказал, когда это произойдет

21:42

"Не справился": в ДТП погиб народный артист Украины - детали

21:41

Била посуду и писала вертихвосткам: Падалко рассказала про ревность в браке

21:36

Россияне зашли в Торецк: в городе идут бои за каждый подъезд - ВСУ

21:19

Цены на мясо подскочат еще до Нового года - прогноз

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять