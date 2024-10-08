Украину накроет невероятное потепление: синоптики назвали дату

Когда в Украине потеплеет, после резкого похолодания.

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Погода в Украине, когда потеплеет / pixabay

Погода в Украине в начале октября резко изменилась. Как сообщили синоптики Главреду, совсем скоро Украину накроет первое бабье лето.

По данным народного синоптика Станислава Щедрина, первое бабье лето будет в Украине уже в октябре.

"Бабье лето всегда приходит после первого похолодания, заморозков и осенних дождей. В этом году может быть даже несколько бабьих лет. Первое бабье лето можно ожидать в первой декаде октября", - отметил народный синоптик.

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По данным синоптиков meteoprog.com, Украину ждет потепление уже с 9 октября.

Прогноз потепления / meteoprog.com

По данным синоптика Щедрина, следующее - в конце октября.

"После 25 октября будет второе бабье лето в Украине", - отметил он Главреду.

Кто такой Станислав Щедрин Стас Щедрин – украинский народный синоптик из Кропивницкого. Предоставляет долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине.По заверению синоптика, он занимается прогнозом погоды более десяти лет и использует тот же современный метод вычислений, как и в гидрометцентрах. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Украину засыпало первым снегом, несутся бешеные ливни - стало известно, в какие регионы ворвется непогода. В Украине прогнозируют значительный температурный контраст - от +9 до +26 градусов, рассказала Наталья Диденко.

Также 30 сентября в Украине ожидаются дожди. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях выпал первый снег. На остальной территории будет преобладать сухая погода.

Также ранее сообщалось, когда будет бабье лето 2024 - синоптик сказала, ждать ли потепления в октябре. Во второй месяц осени не будет сильного похолодания и заморозков, считает Татьяна Адаменко.

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