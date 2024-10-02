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Когда будет бабье лето 2024: синоптик сказала, ждать ли потепления в октябре

Анна Ярославская
2 октября 2024, 11:15
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Во второй месяц осени не будет сильного похолодания и заморозков, считает Татьяна Адаменко.
Погода, осень
Когда будет бабье лето 2024 - прогноз синоптика / Фото: pixabay.com

С приходом октября погода в Украине значительно испортилась - практически по все стране упала температура воздуха и метеорологическое лето закончилось. Начальница отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко спрогнозировала, ждать ли украинцам бабьего лета.

Синоптик сообщила, что в начале октября на всей территории Украины температурные показатели будут осенними. Температура воздуха днем составит +18…+20 градусов. Ночью столбики термометров будут подниматься до +8…+10 градусов.

"Все происходит плавно, щадяще, заморозков нет. Погода типичная для начала октября. И слава Богу, потому что в этом году сплошные аномалии", – сказала Адаменко в комментарии изданию Obozrevatel.

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Когда будет бабье лето 2024

По словам синоптика, бабье лето - это период теплой погоды после похолодания.

"То есть должно резко похолодать, а потом так сложиться синоптическая ситуация, что придет теплая воздушная масса и у нас будет несколько почти летних дней", - объяснила Адаменко.

"Если же говорить о погоде в октябре, то потепление, которое может быть, будет "межсезоньем", а не бабьим летом, поскольку сильного похолодания, заморозков не ожидается. Такое "межсезонье" может прийти в Украину во второй половине октября", - сказала она.

Будет ли осень в Украине дождливой

Адаменко прогнозирует, что начало октября в Украине пройдет практически без осадков. Основные дожди выпадут только в западных областях - Львовской, Ровенской и Волынской.

Причина засухи – антициклон, который пришел с северо-запада и не дает проникнуть влажным массам в центр страны, на восток и на юг.

"Эта ситуация будет продолжаться, даже когда температура снизится. Мы перейдем к осенним показателям, но, скорее всего, осадков не будет примерно до 9-10 октября, по сегодняшним расчетам", - сообщила синоптик.

Кто такая Татьяна Адаменко

Татьяна Адаменко - начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины.

Закончила Одесский гидрометеорологический институт, специальности — Метеорология, климатология, агрометеорология.

Защитила диссертацию на тему: "Влияние агрометеорологических условий на формирование продуктивности посевов кукурузы в Украине".

Кандидат географических наук.

Адаменко - автор ряда публикаций на тему влияния погодных условий на формирование урожая сельскохозяйственных культур. Автор динамической модели прогнозирования урожая сельхозкультур в зависимости от погодных условий. Соавтор национальных монографий: "Климат Украины", "Стихийные и опасные явления погоды в Украине", "Оценка влияния изменения климата на отрасли экономики".

Погода в Украине - прогнозы

Как сообщал Главред, 30 сентября в Карпатах выпал первый снег. На вершине горы Поп Иван температура упала до -3... -5 градусов.

Прогноз погоды на первую неделю октября читайте в материале: Похолодает до "минус" 3 и выпадет снег: когда Украину накроют сильные осадки.

Тем временем Укргидрометцентр прогнозирует, что погода в Украине в октябре 2024 года будет более холодной, чем в сентябре. В среднем, столбики термометров поднимутся до +7...+13 градусов тепла - это на 1-1,5 градуса выше нормы.

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