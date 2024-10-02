Когда будет бабье лето 2024: синоптик сказала, ждать ли потепления в октябре

С приходом октября погода в Украине значительно испортилась - практически по все стране упала температура воздуха и метеорологическое лето закончилось. Начальница отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко спрогнозировала, ждать ли украинцам бабьего лета.
Синоптик сообщила, что в начале октября на всей территории Украины температурные показатели будут осенними. Температура воздуха днем составит +18…+20 градусов. Ночью столбики термометров будут подниматься до +8…+10 градусов.
"Все происходит плавно, щадяще, заморозков нет. Погода типичная для начала октября. И слава Богу, потому что в этом году сплошные аномалии", – сказала Адаменко в комментарии изданию Obozrevatel.
Когда будет бабье лето 2024
По словам синоптика, бабье лето - это период теплой погоды после похолодания.
"То есть должно резко похолодать, а потом так сложиться синоптическая ситуация, что придет теплая воздушная масса и у нас будет несколько почти летних дней", - объяснила Адаменко.
"Если же говорить о погоде в октябре, то потепление, которое может быть, будет "межсезоньем", а не бабьим летом, поскольку сильного похолодания, заморозков не ожидается. Такое "межсезонье" может прийти в Украину во второй половине октября", - сказала она.
Будет ли осень в Украине дождливой
Адаменко прогнозирует, что начало октября в Украине пройдет практически без осадков. Основные дожди выпадут только в западных областях - Львовской, Ровенской и Волынской.
Причина засухи – антициклон, который пришел с северо-запада и не дает проникнуть влажным массам в центр страны, на восток и на юг.
"Эта ситуация будет продолжаться, даже когда температура снизится. Мы перейдем к осенним показателям, но, скорее всего, осадков не будет примерно до 9-10 октября, по сегодняшним расчетам", - сообщила синоптик.
Кто такая Татьяна Адаменко
Татьяна Адаменко - начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины.
Закончила Одесский гидрометеорологический институт, специальности — Метеорология, климатология, агрометеорология.
Защитила диссертацию на тему: "Влияние агрометеорологических условий на формирование продуктивности посевов кукурузы в Украине".
Кандидат географических наук.
Адаменко - автор ряда публикаций на тему влияния погодных условий на формирование урожая сельскохозяйственных культур. Автор динамической модели прогнозирования урожая сельхозкультур в зависимости от погодных условий. Соавтор национальных монографий: "Климат Украины", "Стихийные и опасные явления погоды в Украине", "Оценка влияния изменения климата на отрасли экономики".
Погода в Украине - прогнозы
Как сообщал Главред, 30 сентября в Карпатах выпал первый снег. На вершине горы Поп Иван температура упала до -3... -5 градусов.
Прогноз погоды на первую неделю октября читайте в материале: Похолодает до "минус" 3 и выпадет снег: когда Украину накроют сильные осадки.
Тем временем Укргидрометцентр прогнозирует, что погода в Украине в октябре 2024 года будет более холодной, чем в сентябре. В среднем, столбики термометров поднимутся до +7...+13 градусов тепла - это на 1-1,5 градуса выше нормы.
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