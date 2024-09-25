Два бабьих лета и суровая зима: народный синоптик удивил прогнозом для Украины

Какой будет погода в Украине в октябре и ноябре и когда ждать бабьего лета, рассказал народный синоптик Станистав Щедрин.

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Каким будет октябрь в Украине прогноз погоды / Коллаж Главред

Погода в Украине в течение сентября удивляет жарой и периодическими аномалиями.

Какой же будет погода до конца осени 2024 года, будут ли грозы и дожди, ждать ли нам новую волну жары, или же наоборот - похолодание вплоть до заморозков, - рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

Почему сентябрь оказался таким теплым в Украине? Его некоторые синоптики и метеорологи называют аномальным.

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Из-за глобального потепления сентябрь такой теплый и у нас. С каждым годом температура все выше. Следующие годы станет еще теплее. В 2025-м прогнозирую на несколько градусов теплее сентябрь, чем в этом году. В зависимости от региона. На Севере Украины может быть холоднее, а в Центральной, Восточной и Южной части - жара.

Какими могут быть октябрь и ноябрь?

Первая половина октября будет более похожей на сентябрь. Может быть холоднее на 5 градусов. +25 градусов не будет, но днем температура будет держаться около +20 градусов. Ночью будет холоднее, чем сейчас.

Что касается ноября, то говорить далеко. Но значительные заморозки будут, будет прохладно.

Когда похолодание в Украине прогноз / pixabay

Когда ждать украинцам похолодание?

В этом году будет резкий переход из осени в зиму. Значительное похолодание ожидается во второй половине ноября. Будут значительные минусовые температуры, даже днем.

Ждать ли нам дождей этой осенью?

Если говорить о ближайших датах, то 28-29 сентября в западных, северных и частично центральных областях Украины будут осадки в виде дождя. Но будет тепло. В южных областях может быть до +30.

Но значительные осадки следует ожидать во второй половине ноября.

А бабье лето в этом году ждать?

Конечно ждать. Бабье лето всегда приходит после первого похолодания, заморозков и осенних дождей.

В этом году может быть даже несколько бабьих лет. Первое бабье лето можно ожидать в первой декаде октября, следующее - в конце октября. После 25 октября будет второе бабье лето.

Вы недавно писали, что зима в Украине может быть достаточно суровой. Можете рассказать подробно, чего нам ожидать?

Подробно пока еще рано говорить, но примерно - да. Этой зимой может быть больше морозных дней. Температуры до -20 и снегопады. Будет много снегопадов.

Кто такой Станислав Щедрин Стас Щедрин – украинский народный синоптик из Кропивницкого. Предоставляет долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине.По заверению синоптика, он занимается прогнозом погоды более десяти лет и использует тот же современный метод вычислений, как и в гидрометцентрах. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.

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