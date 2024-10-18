Будет потепление и много солнца: синоптик назвала дату улучшения погоды

После холода и заморозков, которые будут в Украине в выходные, в наше государство придет потепление.

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Погода в Украине улучшится после морозов - будет потепление и много солнца/ unsplash.com

Погода в Украине в ближайшие выходные будет холодной и с заморозками, но скоро будет потепление. Температура воздуха начнет расти с понедельника, 21 октября - она поднимется до +12...+17 градусов.

Также с понедельника дни будут солнечными. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

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"С понедельника, с 21-го октября, можно идти в отпуск или поехать куда-то важно и синоптически безопасно: по всей Украине ожидается замечательное потепление до +12...+17 градусов и много солнца", - отметила синоптик.

Погода в Украине в выходные 19-20 октября

Но перед потеплением украинцев ожидает довольно холодная погода. В субботу и воскресенье, 19 и 20 октября, почти во всех областях будут ночные заморозки - их не будет только на юго-востоке нашего государства.

Также часть нашей страны накроют дожди.

"Выходные. В субботу и воскресенье дожди вероятны на Луганщине, Донетчине, Запорожье, в Крыму и на Днепропетровщине. На остальной территории Украины 19-20 октября будет преобладать сухая погода с солнечными прояснениями. Но - внимание! - в западной части Украины будут туманы со снижением видимости до 300-500 метров. Ночью заморозки - повсеместно, кроме юго-востока Украины", - рассказала Диденко.

Она отметила, что днем 19 октября очень холодно будет на Луганщине, Донетчине, в Днепре с районами, в Запорожье и в Крыму - температура воздуха там будет держаться на уровне +6...+9 градусов.

В западных областях и в Одесской области ожидается самая теплая погода, в течение дня там будет +11...+15 градусов. На остальной территории Украины будет +8...+12 градусов.

Погода в Европе 19 октября/ Facebook Диденко

Погода в Украине 19 октября/windy.com

Погода в Украине 20 октября/ windy.com

Погода в Киеве в выходные 19-20 октября

В Киеве в выходные будет прохладно. Ночью ожидается +1...+4 градуса, местами заморозки. Днем будет +10, +11 градусов.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Кто такая Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в выходные 19-20 октября. Он отметил, что ударит мороз -2 и будут дожди и сообщил, в каких областях Украины ухудшится погода.

Также стало известно, что всю Украину накроют заморозки. Минусовые температуры будут практически везде, кроме нескольких областей. Синоптик также назвала дату потепления.

Напомним, сообщалось, что "врежет" сильный мороз - стало известно, до каких градусов опустится температура воздуха. Синоптики объявили II уровень опасности из-за сильных заморозков.

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