Ударит мороз -2, будут дожди: в каких областях Украины ухудшится погода

Погода в выходные станет холоднее, во многих регионах ожидаются морозы. Кроме этого, часть областей накроют дожди.

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Погода в Украине - ударит мороз -2, будут дожди/ УНИАН

Погода в Украине в выходные, 19 и 20 октября, будет преимущественно холодной и облачной. В большинстве областей осадков не ожидается, но в восточной и южной части нашего государства будут дожди, местами умеренные.

На погоду в выходные будет влиять мощный и малоподвижный антициклон Werner - из-за него на большей территории нашего государства будет преобладать малооблачная погода с прохладными ночами и северным ветром. Также местами будут туманы. Таким прогнозом погоды поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Погода в Украине 19 октября

В западных областях

В западных областях ожидается малооблачная погода, без осадков. Ночью и утром местами туманы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...+3 градуса, днем +8...+13.

В северных областях

В северных регионах прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -1...+4 градуса, днем +7...+12.

В центральных областях

В центральных областях ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, лишь в Полтавской и Днепропетровской областях пройдут небольшие дожди. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2...+7 градусов, днем +6...+11.

На юге Украины

В южной части страны местами пройдут небольшие, в Крыму умеренные дожди. Без осадков будет только в Одесской и Николаевской областях. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +2...+7 градусов, днем +7...+12.

В восточных областях

В восточных областях прогнозируется облачная и прохладная погода. Пройдут дожди, местами умеренные. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +2...+7 градусов, днем +4...+9.

Погода в Украине 19 октября/ meteoprog

Погода в Украине 20 октября

В западных областях

В западной части сохранится солнечная и устойчивая погода, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...+3 градуса, днем +9...+14.

В северных областях

В северных областях прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью окажется в пределах -2...+3 градуса, днем +8...+13.

В центральных областях

В центральной части Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +7...+12.

На юге Украины

В южных областях преимущественно без осадков, лишь в Крыму ночью и утром местами пройдут небольшие дожди. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +8...+13.

В восточных областях

В восточной части страны ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +6...+11.

Погода в Украине 20 октября/ meteoprog

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что всю Украину накроют заморозки - синоптик назвала дату потепления. Минусовые температуры будут практически везде, кроме нескольких областей.

Также ранее сообщалось, что "врежет" сильный мороз - стало известно, до каких градусов опустится температура воздуха. Синоптики объявили ІІ уровень опасности из-за сильных заморозков.

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