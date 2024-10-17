"Врежет" сильный мороз: до каких градусов опустится температура воздуха

Синоптики объявили II уровень опасности из-за сильных заморозков.

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Прогноз погоды в Украине на 18 октября / фото: pexels

Погода в Украине 18 октября будет морозной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

18 октября синоптики прогнозируют сильные заморозки 0-3°. Во многих областях объявили II уровень опасности.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что почти во всех областях Украины будут заморозки. Температура воздуха днем повысится до 11 градусов тепла. Дожди возможны 18-го октября в восточных областях, в Днепре с районами и местами на Запорожье.

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С 21-го октября в большинстве областей Украины ожидается потепление. Будет сухо, солнечно с дневной температурой воздуха +13+17 градусов.

Кто такая Наталья Диденко / Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 18 октября / фото: ventusky

Погода 18 октября

В Украине 18 октября будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дождь в восточных, Днепропетровской областях. В западных, Житомирской и Винницкой областях будет туман. Ветер в этот день будет северо-восточный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Ночью в западных, северных и центральных (кроме Днепропетровской) областях сильные заморозки (в воздухе) 0-3°, на остальной территории температура 3-8° тепла (в Одесской и Николаевской областях на поверхности почвы заморозки 0-3°); температура днем в Украине 7-12° тепла, на Закарпатье до 15°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +2

По данным meteoprog, 18 октября в Украине будет морозным. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +5...+16 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха повысится до +2...+8 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 18 октября / фото: meteoprog

Погода 18 октября в Киеве

В Киеве 18 октября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Синоптики объявили II уровень опасности из-за сильных заморозков 0-3 градуса мороза.

"Ночью сильные заморозки (в воздухе) 0-3°, температура днем 7-12° тепла; в Киеве ночью заморозки в воздухе 0-2°, температура днем 8-10° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 18 октября / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщалось, что в некоторых регионах Украины влупит 5-градусный мороз и будут осадки - синоптики рассказали, в каких областях выпадет снег.

Кроме того, в Украине три дня будут заморозки - синоптик Наталья Диденко назвала дни, которые будут самыми холодными в течение этой недели.

Также, в большинстве регионов Украины прогнозируются дожди. Синоптики советуют попрощаться с бабьим летом из-за приближения мощного антициклона.

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