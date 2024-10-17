Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

"Врежет" сильный мороз: до каких градусов опустится температура воздуха

Ангелина Подвысоцкая
17 октября 2024, 19:42
323
Синоптики объявили II уровень опасности из-за сильных заморозков.
погода
Прогноз погоды в Украине на 18 октября / фото: pexels

Погода в Украине 18 октября будет морозной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

18 октября синоптики прогнозируют сильные заморозки 0-3°. Во многих областях объявили II уровень опасности.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что почти во всех областях Украины будут заморозки. Температура воздуха днем повысится до 11 градусов тепла. Дожди возможны 18-го октября в восточных областях, в Днепре с районами и местами на Запорожье.

видео дня

С 21-го октября в большинстве областей Украины ожидается потепление. Будет сухо, солнечно с дневной температурой воздуха +13+17 градусов.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталья Диденко / Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 18 октября
Прогноз погоды в Украине на 18 октября / фото: ventusky

Погода 18 октября

В Украине 18 октября будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дождь в восточных, Днепропетровской областях. В западных, Житомирской и Винницкой областях будет туман. Ветер в этот день будет северо-восточный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Ночью в западных, северных и центральных (кроме Днепропетровской) областях сильные заморозки (в воздухе) 0-3°, на остальной территории температура 3-8° тепла (в Одесской и Николаевской областях на поверхности почвы заморозки 0-3°); температура днем в Украине 7-12° тепла, на Закарпатье до 15°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +2

По данным meteoprog, 18 октября в Украине будет морозным. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +5...+16 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха повысится до +2...+8 градусов.

погода 18 октября
Прогноз погоды в Украине на 18 октября / фото: meteoprog

Погода 18 октября в Киеве

В Киеве 18 октября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Синоптики объявили II уровень опасности из-за сильных заморозков 0-3 градуса мороза.

"Ночью сильные заморозки (в воздухе) 0-3°, температура днем 7-12° тепла; в Киеве ночью заморозки в воздухе 0-2°, температура днем 8-10° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 18 октября
Прогноз погоды в Украине на 18 октября / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщалось, что в некоторых регионах Украины влупит 5-градусный мороз и будут осадки - синоптики рассказали, в каких областях выпадет снег.

Кроме того, в Украине три дня будут заморозки - синоптик Наталья Диденко назвала дни, которые будут самыми холодными в течение этой недели.

Также, в большинстве регионов Украины прогнозируются дожди. Синоптики советуют попрощаться с бабьим летом из-за приближения мощного антициклона.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Реклама

Главное за день

Ещё
Ополченцы России зайдут в три области: генерал Маломуж сделал прогноз

Ополченцы России зайдут в три области: генерал Маломуж сделал прогноз

21:04Украина
Зеленский объявил о позиции Украины по созданию ядерного оружия

Зеленский объявил о позиции Украины по созданию ядерного оружия

19:47Политика
"Врежет" сильный мороз: до каких градусов опустится температура воздуха

"Врежет" сильный мороз: до каких градусов опустится температура воздуха

19:42Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
После слухов о воссоединении с Муратом: бывшая жена Налчаджиоглу тайно покинула Украину

После слухов о воссоединении с Муратом: бывшая жена Налчаджиоглу тайно покинула Украину

Гороскоп на завтра 18 октября: Овнам - успех во всем, Стрельцам - достижение желаемого

Гороскоп на завтра 18 октября: Овнам - успех во всем, Стрельцам - достижение желаемого

Буря влупит с новой мощностью: когда ждать новый геомагнитный шторм

Буря влупит с новой мощностью: когда ждать новый геомагнитный шторм

Вдова Сергея Сивохо показала, как выглядит могила артиста в Донецке

Вдова Сергея Сивохо показала, как выглядит могила артиста в Донецке

Ночью в Киеве были слышны взрывы, РФ атаковала дронами: повреждена многоэтажка

Ночью в Киеве были слышны взрывы, РФ атаковала дронами: повреждена многоэтажка

Последние новости

21:04

Ополченцы России зайдут в три области: генерал Маломуж сделал прогноз

20:27

Какое "тонкое послание" скрыто в логотипе Coca-Cola: знают не все

20:27

В России отреагировали на слухи о возможном создании Украиной ядерной бомбы

20:00

Дочь Клинта Иствуда попала в тюрьму за избиение своего бойфренда

19:47

Зеленский объявил о позиции Украины по созданию ядерного оружия

Устранение или смерть Путина поможет закончить войну, но Россия избежит распада – генерал МаломужУстранение или смерть Путина поможет закончить войну, но Россия избежит распада – генерал Маломуж
19:46

Повезет в любви: астрологи назвали ТОП-5 самых романтичных знаков Зодиака

19:42

"Врежет" сильный мороз: до каких градусов опустится температура воздуха

19:20

Спортсмен-депутат Жан Беленюк раскрыл подробности личной жизни

19:15

"Украина восстановит ядерное оружие": у Зеленского ответили на публикацию Bild

Реклама
19:12

Найти слово "умный" за 6 секунд сможет только гений: чрезвычайно сложная загадка

19:10

Какую пользу коллективной обороне будет приносить Украина?мнение

19:08

Войска КНДР фиксировались в РФ еще в 2023 году: Коваленко сделал важное замечание

19:04

Какие растения являются токсичными для собак и кошек: стоит знать всем хозяевам

18:46

"Чтобы спасти Европу от войны": Залужный высказался о мобилизации женщин

18:27

"Выйти из затяжной войны почти невозможно": Залужный удивил заявлением

18:12

Орбана напугал План победы Украины: премьер призывает изменить стратегию

17:53

Украина восстановит ядерный арсенал, если Путин пойдет на один шаг – Bild

17:51

Инвалидность "всех прокуроров": в прокуратуре Хмельнитчины отреагировали на скандал с МСЭК

17:44

Украина получит шесть самолетов: Умеров анонсировал новые F16 в ближайшее время

17:41

Большинство не догадывается: что означает дорожный знак треугольник с "сачком"

Реклама
17:30

У Украины есть чем бить вглубь России, и это не только дроны - экс-глава СВРВидео

17:27

Чипсы могут быть полезными: отличный рецепт закуски из брокколи

17:18

Влажность и сырость не пройдет: как правильно хранить и складывать дрова

17:15

Откуда берутся пятна на кастрюле из нержавейки и как от них избавиться

16:55

Что в первую очередь люди в вас замечают: интересная оптическая иллюзия

16:54

Штраф до 100 тысяч евро: почему в Германии нельзя мыть машинуВидео

16:39

Прирожденные Илоны Маски: 4 знака зодиака, которые преуспевают в бизнесе

16:38

Вдова Сергея Сивохо показала, как выглядит могила артиста в Донецке

16:26

Войска РФ уже были в 4 км от Купянска: в ОВА сделали заявление о ситуации

16:22

Крымский мост весь в дыму, летят ракеты: на полуострове прогремели взрывы

16:13

"Дело только руководства": Залужный прокомментировал операцию в Курской области

16:02

Влияет на вкус напитка: что находится внутри чайных пакетиков

15:56

Движение "Манифест 42" заявило о попытке манипуляций со стороны компании "Автомагистраль-Юг"

15:52

Какие продукты должны быть в осенне-зимнем рационе: диетолог озвучила список

15:51

"Это уже будет слабый Путин": Маломуж сказал, когда Украина сможет победить на фронтеВидео

15:45

Не красная и, даже не черная: какая икра самая дорогая в мире и как ее делаютВидео

15:27

Удары по территории РФ: Украине разрешили использовать определенное вооружение

15:23

Зеленский в Брюсселе. План мира, данные о КНДР, ядерное оружие и саммит с РФ в ноябре

15:06

"Есть все предчувствия": Залужный прокомментировал возможность окончания войны в 2025 году

15:02

"Партнеры хотят, чтобы на Саммите мира была Россия": Зеленский прокомментировал ситуацию

Реклама
15:01

Как очистить уплотнитель холодильника: грязь исчезнет за считанные минутыВидео

14:54

"10 тысяч солдат": КНДР готовит контингент для войны в Украине - Зеленский

14:44

"Если сейчас Путина устранят": как закончит войну ликвидация диктатора - Маломуж

14:44

КНДР вступила в войну, и настал час Х для отправки войск стран Европы в Украину – СотникВидео

14:40

Либо ядерное оружие, либо НАТО: Зеленский жестко назвал Западу условия Украины

14:25

После изгнания: в сеть попала информация о покупке Меган и Гарри нового дома

14:25

Зеленский впервые рассказал, что предусматривает неядерный пакет сдерживания России

14:17

Осеннее обострение: Надя Дорофеева на гастролях страдает от проблем со здоровьем

14:16

В Черном море находится носитель "Калибров": есть ли угроза ракетного обстрела

14:05

"Большая опасность для украинцев": что готовит РФ в ближайшие месяцы - генерал разведкиВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения дочериС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять