Будут сильные заморозки и дожди: синоптики назвали дату потепления

Синоптики объявили штормовое предупреждение во многих областях Украины из-за заморозков.

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Прогноз погоды в Украине на 17 октября / фото: pexels

Погода в Украине 17 октября будет прохладной и морозной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

17-19 октября синоптики прогнозируют сильные заморозки. Во многих областях Украины синоптики объявили II уровень опасности. Там температура воздуха ночью будет опускаться до -3 градусов.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украину идет антициклон Werner. В ближайшие ночи в Украине температура воздуха будет опускаться до -4 градусов. Днем теплее всего будет на Закарпатье и в Крыму - +16 градусов. Осадки возможны в восточных областях.

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19-20 октября в Украине ночью ожидаются заморозки. 21 октября будет солнечная погода и потепление.

Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 17 октября / фото: ventusky

Погода 17 октября

В Украине 17 октября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют в южных, восточных, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях. В западных, Житомирской и Винницкой областях будет туман. Ветер в этот день будет северный и северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Ночью в западных, Житомирской и Винницкой областях сильные заморозки (в воздухе) 0-3°, в большинстве северных областей температура 1-6° тепла (на поверхности почвы заморозки 0-3°), на остальной территории 3-8° тепла; днем в Украине 7-12°, на Закарпатье до 15°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +1

По данным meteoprog, 17 октября в Украине будет холодным. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +8...+14 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха повысится до +5...+9 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 17 октября / фото: meteoprog

Погода 17 октября в Киеве

В Киеве 17 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем около 10°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 17 октября / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщалось, что в некоторых регионах Украины влупит 5-градусный мороз и будут осадки - синоптики рассказали, в каких областях выпадет снег.

Кроме того, в Украине три дня будут заморозки - синоптик Наталья Диденко назвала дни, которые будут самыми холодными в течение этой недели.

Также, в большинстве регионов Украины прогнозируются дожди. Синоптики советуют попрощаться с бабьим летом из-за приближения мощного антициклона.

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