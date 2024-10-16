Будут сильные заморозки и дожди: синоптики назвали дату потепления

Погода в Украине 17 октября будет прохладной и морозной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
17-19 октября синоптики прогнозируют сильные заморозки. Во многих областях Украины синоптики объявили II уровень опасности. Там температура воздуха ночью будет опускаться до -3 градусов.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украину идет антициклон Werner. В ближайшие ночи в Украине температура воздуха будет опускаться до -4 градусов. Днем теплее всего будет на Закарпатье и в Крыму - +16 градусов. Осадки возможны в восточных областях.
19-20 октября в Украине ночью ожидаются заморозки. 21 октября будет солнечная погода и потепление.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 17 октября
В Украине 17 октября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют в южных, восточных, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях. В западных, Житомирской и Винницкой областях будет туман. Ветер в этот день будет северный и северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Ночью в западных, Житомирской и Винницкой областях сильные заморозки (в воздухе) 0-3°, в большинстве северных областей температура 1-6° тепла (на поверхности почвы заморозки 0-3°), на остальной территории 3-8° тепла; днем в Украине 7-12°, на Закарпатье до 15°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +1
По данным meteoprog, 17 октября в Украине будет холодным. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +8...+14 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха повысится до +5...+9 градусов.
Погода 17 октября в Киеве
В Киеве 17 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем около 10°", - сообщает Укргидрометцентр.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, как ранее сообщалось, что в некоторых регионах Украины влупит 5-градусный мороз и будут осадки - синоптики рассказали, в каких областях выпадет снег.
Кроме того, в Украине три дня будут заморозки - синоптик Наталья Диденко назвала дни, которые будут самыми холодными в течение этой недели.
Также, в большинстве регионов Украины прогнозируются дожди. Синоптики советуют попрощаться с бабьим летом из-за приближения мощного антициклона.
Вас также заинтересует:
- Украину атакует мороз: где будет холоднее всего
- Будет лить дождь и ударят заморозки: в Украине скоро еще больше упадет температура
- Ударят заморозки -4 градуса: Украину накроет антициклон Werner
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред