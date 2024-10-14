Влупит 5-градусный мороз и будут осадки: где синоптики прогнозируют снег

Во многих областях Украины синоптики объявили II уровень опасности из-за 5-градусного мороза.

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Прогноз погоды в Украине на 15 октября / фото: pexels

Погода в Украине 15 октября будет холодной и дождливой. Скоро Украину атакуют сильные заморозки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

16-19 октября синоптики прогнозируют сильные заморозки. В западных, северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, южных и Днепропетровской областях объявили II уровень опасности.

Там температура воздуха ночью будет опускаться до -5 градусов.

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Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине будет прохладно - максимум 14 градусов тепла. Теплее всего будет на юге - до 18 градусов тепла. Осадки будут в западных, северных и восточных областях.

Кто такая Наталка Диденко / Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 15 октября / фото: ventusky

Погода 15 октября

В Украине 15 октября будет переменная облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди в северных, западных, восточных и Винницкой областях. В Карпатах будет снег. Ветер в этот день будет западный с переходом на северный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12°, в южной части и восточных областях 12-17°. На высокогорье Карпат небольшой мокрый снег; температура ночью и днем около 0°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +5

По данным meteoprog, 15 октября в Украине будет дождливым и холодным. Теплее всего будет в Херсонской и Одесской областях. Там температура воздуха повысится до +9...+17 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +5...+9 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 15 октября / фото: meteoprog

Погода 15 октября в Киеве

В Киеве 15 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди. В этот день ветер будет западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12°; в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 10-12°", - сообщает Укргидрометцентр.

В течение 17-19 октября в Киеве и Киевской области ночью прогнозируют заморозки 0-5 градусов мороза.

В столице объявили І уровень опасности, а в области - второй.

Прогноз погоды в Украине на 15 октября / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Украину накроют заморозки -3 градуса - стало известно, в каких областях будет резкое похолодание. Дожди в Украине будут лишь в первой половине недели, далее они прекратятся, но температурный фон будет на очень низком уровне.

Также сообщалось, что будут дождь, ветер и даже снег - синоптики предупредили украинцев об изменении погоды. Синоптики предупредили об опасных метеоявлениях в нескольких областях Украины.

Напомним, стало известно о магнитных бурях на выходные, 12-13 октября. Буря может иметь заметное влияние на технику и здоровье чувствительных людей.

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