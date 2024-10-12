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Красный уровень будет "драконить" страну: магнитные бури на выходные, 12-13 октября

Даяна Швец
12 октября 2024, 10:24
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Буря может иметь заметное влияние на технику и здоровье чувствительных людей.
магнитная буря
Магнитные бури 12-13 октября / Фото: Википедия

Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США обнародовал прогноз солнечной и геомагнитной активности на 12-13 октября 2024 года. На сайте отмечается, что будет ждать нас на выходные.

Геомагнитные бури измеряются по К-индексу, который имеет диапазон от 2 до 9. Чем выше этот показатель, тем сильнее буря и тем больше ее влияние на людей и технику.

Геомагнитный шторм, длившийся последние несколько дней, наконец-то ослабевает. В субботу, 12 октября, прогнозируется солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), и ее действие продолжится в воскресенье, 13 октября.

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На шкале этот уровень обозначается красным цветом, что указывает на начало существенных геомагнитных возмущений. Это означает, что буря может иметь заметное влияние на технику и здоровье чувствительных людей.

Следует отметить, что прогноз может меняться, поскольку данные о солнечной активности обновляются каждые три часа.

Что происходит с человеком во время магнитной бури?

Во время магнитных бурь на человека может влиять изменение геомагнитного поля Земли, что вызывает различные реакции организма. Некоторые люди могут испытывать следующие симптомы:

  1. Головная боль и головокружение - изменения в магнитном поле могут влиять на нервную систему, вызывая головную боль, слабость и нарушение координации.
  2. Снижение концентрации - у некоторых людей возникают трудности с концентрацией внимания или памятью.
  3. Повышенная усталость - магнитные бури могут способствовать чувству истощения, даже если человек физически не перегружен.
  4. Колебания артериального давления - люди с хроническими проблемами сердечно-сосудистой системы могут испытывать повышение или снижение давления.
  5. Ухудшениенастроения - повышенная раздражительность, тревожность и даже депрессия могут появляться во время таких периодов.

Как помочь себе при магнитных бурях?

Во время магнитной бури можно уменьшить негативное влияние на организм, придерживаясь нескольких простых рекомендаций:

  • Достаточно отдыхайте - сон и отдых помогут организму лучше адаптироваться к изменениям. Стоит ложиться спать пораньше и избегать перегрузки.
  • Пейтебольше воды - поддержание водного баланса улучшает общее состояние организма и уменьшает симптомы, такие как головная боль или усталость.
  • Избегайте стресса - во время магнитных бурь рекомендуется избегать стрессовых ситуаций. Практикуйте медитацию, дыхательные упражнения или йогу, чтобы уменьшить напряжение.
  • Контролируйте артериальное давление - если вы страдаете проблемами с давлением, регулярно измеряйте его во время магнитных бурь и, при необходимости, принимайте лекарства, назначенные врачом.
  • Питайтесь правильно - рацион с большим количеством овощей и фруктов, богатых витаминами и микроэлементами, поддержит иммунную систему и поможет организму лучше справляться со стрессом.
  • Меньше физических нагрузок - уменьшите интенсивность физических упражнений, чтобы не перегружать организм в такие дни.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Какая погода ждет Украину - что известно о прогнозах

Накануне в ГСЧС предупредили об опасной погоде. Как говорится в сообщении, дожди в субботу будут на большой части территории Украины.

На выходные Украину накроют первые заморозки и грозы. Уже в субботу на часть регионов Украины ожидают дожди, местами с грозами

Главред также сообщал, какие области Украины накроет похолодание. Через территорию Украины в выходные будет медленно продвигаться холодный фронт, который принесет с собой дожди с грозами и снижение температуры воздуха.

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