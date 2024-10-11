Сильные дожди накроют 10 областей: в ГСЧС предупредили об опасной погоде

Часть областей Украины в субботу, 12 октября, накроют сильные осадки.
В ГСЧС предупредили, что непогода затронет 10 областей. Об этом говорится в публикации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.
Отмечается, что, согласно данным Укргидрометцентра, ночью осадки будут идти в Киевской и Одесской областях.
Днем стоит ожидать значительных дождей в Сумской, Полтавской и Херсонской областях.
Также в течение дня осадки будут в таких областях:
- Черниговской,
- Черкасской,
- Кировоградской,
- Николаевской.
В Киеве ночью также ожидается интенсивный дождь.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что в Украине похолодание на носу - синоптик предупредила о резкой смене погоды. Причиной изменения погоды станет визит в Украину атмосферного фронта.
Также ранее сообщалось, что ударят заморозки -3 и будут сильные дожди - стало известно, какие области Украины накроет похолодание. Через территорию Украины в выходные будет медленно продвигаться холодный фронт, который принесет с собой дожди с грозами и снижение температуры воздуха.
Напомним, синоптики предупреждали, что Украину накроют первые заморозки и грозы. Уже в субботу на часть регионов Украины ожидают дожди, местами с грозами.
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