Сильные дожди накроют 10 областей: в ГСЧС предупредили об опасной погоде

Дожди в субботу будут на большой части территории Украины.

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Погода в Украине - сильные дожди накроют 10 областей/ УНИАН

Часть областей Украины в субботу, 12 октября, накроют сильные осадки.

В ГСЧС предупредили, что непогода затронет 10 областей. Об этом говорится в публикации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Отмечается, что, согласно данным Укргидрометцентра, ночью осадки будут идти в Киевской и Одесской областях.

видео дня

Днем стоит ожидать значительных дождей в Сумской, Полтавской и Херсонской областях.

Также в течение дня осадки будут в таких областях:

Черниговской,

Черкасской,

Кировоградской,

Николаевской.

В Киеве ночью также ожидается интенсивный дождь.

Погода в Украине 12 октября/ meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украине похолодание на носу - синоптик предупредила о резкой смене погоды. Причиной изменения погоды станет визит в Украину атмосферного фронта.

Также ранее сообщалось, что ударят заморозки -3 и будут сильные дожди - стало известно, какие области Украины накроет похолодание. Через территорию Украины в выходные будет медленно продвигаться холодный фронт, который принесет с собой дожди с грозами и снижение температуры воздуха.

Напомним, синоптики предупреждали, что Украину накроют первые заморозки и грозы. Уже в субботу на часть регионов Украины ожидают дожди, местами с грозами.

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