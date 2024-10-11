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Ударят заморозки -3 и будут сильные дожди: какие области Украины накроет похолодание

Алёна Воронина
11 октября 2024, 15:32
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Через территорию Украины в выходные будет медленно продвигаться холодный фронт, который принесет с собой дожди с грозами и снижение температуры воздуха.

Погода, заморозки, мороз
Погода в Украине - ударят заморозки -3 и будут сильные дожди/ unsplash.com

Погода в Украине в выходные, 12 и 13 октября, станет существенно холоднее во многих областях. Дожди пройдут во всех регионах страны, а температура воздуха существенно снизится.

Таким прогнозом погоды поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog. Он предупредил, что в выходные через нашу страну медленно будет продвигаться холодный фронт с запада на восток. Поэтому будут идти умеренные, а порой и значительные дожди и будет существенное снижение температуры воздуха.

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В центральных и южных областях дожди будут сопровождаться грозами и порывистым ветром.

В воскресенье ночью в западных областях возможны заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0...-3 градуса.

Погода в Украине 12 октября

В западных областях

В западных областях ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, днем +12...+17. В Карпатах ночью 0...+5 градусов, днем +7...+12.

В северных областях

В северных регионах ожидается пасмурная и дождливая погода в течение всех суток. Кое-где осадки могут быть значительными. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в течение суток +11...+16 градусов, в Сумской области днем местами +16...+21.

В центральных областях

В центральных регионах местами пройдут умеренные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+17 градусов, днем +15...+20 градусов, на Днепропетровщине +18...+23.

На юге Украины

В южной части Украины и в Крыму пройдут дожди, временами значительные. Кое-где возможны грозы. Ветер ночью южный, 5-10 м/с, днем северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит +14...+19 градусов, днем +17...+22, в Крыму и Приазовье +22...+27 градусов.

В восточных областях

В восточных областях прогнозируется теплая и сухая погода, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +9...+14 градусов, днем +20...+25.

Погода в Украине 12 октября
Погода в Украине 12 октября/ windy.com

Погода в Украине 13 октября

В западных областях

В западных областях преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня и вечером местами пройдут дожди. Ночью и утром ожидается туман со снижением дальности видимости до 200-500 метров. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-3 градуса; днем +13...+18.

В северных областях

В северных регионах сохранится неустойчивая и дождливая погода, только в Киевской области будет преимущественно без осадков. Ветер будет преобладать северо-западного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, днем +9...+14.

В центральных областях

В центральных областях также сохранится облачная и дождливая погода, только в Черкасской и Кировоградской областях без существенных осадков. Ветер будет преобладать северо-западного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем +10...+15.

На юге Украины

В южных областях ночью и утром местами пройдут дожди, временами с грозой, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +15...+20.

В восточных областях

В восточных областях ночью без существенных осадков, утром и днем ожидаются дожди. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +8...+14 градусов.

Погода в Украине 13 октября
Погода в Украине 13 октября/ windy.com

Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что стужа и дожди накроют все области - в Украину идет опасный атмосферный фронт. Новый атмосферный фронт принесет с собой похолодание и дожди.

Напомним, синоптик предупредила о резком изменении погоды в Украине. Причиной изменения погоды станет визит в Украину атмосферного фронта.

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