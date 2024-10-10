Холода и дожди накроют все области: в Украину идет опасный атмосферный фронт

Новый атмосферный фронт принесет с собой похолодание и дожди.

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Погода в Украине - в Украину идет опасный атмосферный фронт/ УНИАН

Погода в Украине с пятницы, 11 октября, будет становиться все холоднее. В пятницу в наше государство придет холодный атмосферный фронт, который повлечет за собой в этот день выпадение дождей и снижение температуры воздуха в западных областях.

Но дожди будут не только на западе нашей страны - к вечеру 11 октября они доберутся также в Житомирскую, Винницкую, Киевскую и даже в западные районы Черкасской области. Остальная территория Украины завтра еще побудет с сухой погодой. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

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Самая высокая температура воздуха в пятницу будет в южной части Украины и в центральных областях - там ожидается +20... +25 градусов. На востоке будет +20...+23 градуса, а на севере - +19...+21 градус.

"В западных областях температура воздуха снизится в тылу холодного атмосферного фронта до +12...+16 градусов, теплее воздух еще задержится в Черновицкой области и Хмельницкой области, до +19 градусов", - рассказала Диденко.

Погода в Украине 11 октября/ windy.com

Погода в Украине 11 октября/ Telegram Диденко

Погода в Киеве 11 октября

В Киеве 11 октября на протяжении большей части суток будет сухо. Однако к вечеру пятницы в столицу уже доберется холодный дождевой фронт. Сначала будут небольшие дожди, а 12 октября осадки усилятся.

"Днем в субботу столица уже будет находиться в тыловом воздухе, поэтому 12-го октября еще и резко похолодает до +11, +12 градусов", - добавила синоптик.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Когда похолодание накроет все области Украины

В воскресенье, 13 октября, атмосферный фронт пройдет всю территорию Украины, и поэтому холодный воздух постепенно охватит все области.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Кто такая Наталья Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украине ударит похолодание и будут дожди - стала известна дата ухудшения погоды. Скоро в Украине будет больше дождей и значительно меньше теплой погоды - синоптик сказала, когда начнется существенное похолодание.

Также ранее сообщалось, что к Украине приближается мощная непогода - регионы накроют шквалы, ливни и холодрыга. В Украине 10 октября дожди накроют два региона, но впоследствии количество осадков станет больше.

Напомним, Украину атакует почти сильнейшая магнитная буря. Этот геомагнитный шторм достигнет почти 9-балльной мощности.

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