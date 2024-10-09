В Украину ворвутся дожди и осенний холод: синоптик назвала дату

В конце недели новый атмосферный фронт принесет в Украину дожди.

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Погода в Украине становится все более осенней / Фото: pixabay.com

После порции дождей в Украину вернулась солнечная и теплая погода. Однако продлится она недолго. Уже с 12 октября в страну вернется похолодание. Такой прогноз погоды озвучила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"Следующую порцию дождей ожидаем с поступлением нового атмосферного фронта в пятницу, 11 октября", - сказала Птуха в комментарии NV.

В конце недели этот новый атмосферный фронт принесет дожди в западные области Украины. С 12 октября он будет распространяться и на другие регионы правобережной части страны - там также синоптик прогнозирует осадки.

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С 9 октября в Украине ожидается больше солнца. В среду и четверг воздух прогреется до +17…+24 в большинстве областей, немного прохладнее будет на северо-востоке — не выше +19 градусов.

Температура воздуха ночью будет более осенней — в пределах +4…+11 градусов. Лишь на побережье морей столбики термометров будут подниматься до +16 градусов ночью.

Погода в Украине 9 октября / meteo.gov.ua

Погода в Украине 10 октября / meteo.gov.ua

Погода на выходных

В воскресенье и понедельник, 13-14 октября, с севера в Украину придет холодный воздух.

"Будут преобладать синоптические процессы с северо-запада, с севера, они будут развиваться стремительно, и возможны ощутимые снижения температуры и еще более такой осенний характер погоды", — предупредила Птуха.

Днем 14 октября воздух будет прогреваться не выше +13…+14 в большинстве регионов. Лишь на юге местами останется 20-градусное тепло.

Погода в Украине 13 октября / meteo.gov.ua

Погода в Киеве

В столице до 12 октября будет сухо. Лишь в субботу вернется дождливая погода. Температура воздуха ночью будет постепенно опускаться с +8…+10 до +6…+8.

Днем 9−10 октября осеннее солнце прогреет воздух до +20 градусов.

11−12 октября в регионе ночью будет еще теплее: +12…+14, а в дневные часы по-прежнему тепло - до +20.

С 12 октября вместе с приходом дождей температура снизится до +16…+18.

Погода в Украине 11 октября / meteo.gov.ua

Погода в Украине 12 октября / meteo.gov.ua

Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

Прогноз погоды на осень 2024

Укргидрометцентр прогнозирует, что погода в Украине в октябре 2024 года будет более холодной, чем в сентябре. В среднем, столбики термометров поднимутся до +7...+13 градусов тепла - это на 1-1,5 градуса выше нормы.

Тем временем начальница отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко спрогнозировала, ждать ли украинцам бабьего лета.

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